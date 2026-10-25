Mersin'de üretimi desteklemeye yönelik kapsamlı tarım paketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çok yönlü tarımsal destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve üreticilerin artan girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla çeşitli malzeme ve hibe programlarını hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen törenlerle, farklı ilçelerde faaliyet gösteren üreticilere makine, fide, fidan, hayvancılık ve balıkçılık ekipmanı dağıtıldı.

dağıtımın kapsamı ve rakamlar:

Projeler kapsamında zeytin hasat makinesi, solar kamera, küçükbaş hayvan ve yem, hıyar fidesi, badem fidanı, balıkçılık malzemesi ve nergis soğanı gibi ürünlerin dağıtımı yapıldı. Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde 347 zeytin üreticisine yüzde 100 hibeli zeytin hasat makinesi verildi. Arıcılıkla uğraşan 296 üreticiye yüzde 100 hibeli solar kamera desteği sağlanırken, 125 üreticiye yüzde 80 hibeli 250 bin nergis soğanı verildi.

Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da 4 üreticiye 100 küçükbaş hayvan ve 16 ton yem desteği sağlandı. Aydıncık'ta 100 üreticiye 108 bin hıyar fidesi, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da 179 üreticiye 5 bin 370 badem fidanı dağıtıldı. Ayrıca aynı ilçelerde faaliyet gösteren 71 küçük ölçekli balıkçıya malzeme desteği ulaştırıldı.

yerel yetkililer ve üreticilerin görüşleri:

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, artan üretim maliyetleri karşısında yerel yönetimlerin üreticinin yanında olmasının önemine vurgu yaparak belediyenin desteklerini sürdüreceğini belirtti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise tarımın emek ve mücadele gerektirdiğini ifade ederek maliyetleri düşürmek ve üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla projelerin devam edeceğini söyledi. Şahutoğlu, bu yıl toplam bin arıcıya solar kamera desteği sağlamayı hedeflediklerini de aktardı.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek Büyükşehir Belediyesi desteklerinin artarak sürmesini temenni etti. Desteklerden yararlanan üreticiler ise özellikle işçilik ve girdi maliyetlerinin yükseldiği dönemde sağlanan makine, fide, fidan ve ekipmanların kendilerine önemli katkı sağladığını belirterek belediyeye teşekkür etti.

Belediyenin bu adımları, yerel üretimi güçlendirmeyi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Sağlanan ekipman ve hibeler, üretim süreçlerinde zaman tasarrufu ve maliyet avantajı yaratarak üreticilerin rekabet gücünü artırmaya yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK VE ÜRETİCİLERİN ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK AMACIYLA DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.