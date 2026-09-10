Hadrianopolis'te yaklaşık bin 600 yıllık kabul salonu mozaiği sergilenmeye hazır

restorasyon çalışmaları tamamlandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde geçen yıl yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan yaklaşık bin 600 yıllık saray kompleksinin kabul salonundaki mozaiklerin restorasyonu 2026 yılı itibarıyla tamamlandı. Bölge, zaman zaman 'Karadeniz'in Zeugması' olarak anılıyor ve son kazı ile sanat tarihine yeni veriler eklendi.

restorasyon sürecinde yapılan müdahaleler:

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın verdiği bilgiye göre, triklinum (kabul veya misafir salonu) olarak değerlendirilen alandaki mozaikler üzerinde yaklaşık 3-4 ay süren yoğun bir çalışma yürütüldü. Çalışmalarda mozaik taşıyıcı yapının sağlamlaştırılması, eksik bölgelerin uygun malzemelerle doldurulması ve yüzey temizliği öncelikli uygulamalar arasında yer aldı.

Restorasyon çalışmalarını dönem dönem değişen ancak ortalama 12-13 kişilik uzman bir restoratör ekibi gerçekleştirdi. Ekip, hem konservasyon hem de estetik bütünlüğün korunmasına odaklanarak mozaik dokusuna uygun müdahaleler yaptı; boşluklar ve kırıklar bağlayıcı ve dolgu malzemeleriyle tamamlandı.

koruma tedbirleri ve önemli bulgular:

Mozaiklerin yağış ve kış koşullarından korunması amacıyla alanda kalıcı koruma önlemleri alındı. Bu önlemler sayesinde mozaikler artık ziyaretçilerin güvenle görebileceği ve sergilenebileceği bir duruma getirildi. Çelikbaş, restorasyonun tamamlanmasının çalışmaların sona erdiği anlamına gelmediğini; mozaiklerin düzenli bakım ve yıllık denetim gerektirdiğini vurguladı.

Alan özelinde dikkat çeken noktalardan biri, literatürde örneğine rastlanmamış iki farklı motif tespit edilmesi oldu. Bu motifler, Hadrianopolis'in arkeolojik ve sanatsal önemini artırırken, bölgenin erken Bizans dönemindeki yerel atölye ve estetik anlayışına ilişkin yeni sorular ortaya koyuyor.

Yapının tespitinde jeoradar çalışmaları da kullanıldı ve önümüzdeki yıllarda kazı alanının genişletilerek kompleksin diğer bölümlerinin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Prof. Dr. Çelikbaş, alanda düzenli kontrollerin yapılacağını ve gerektiğinde restoratörlerin müdahalelere devam edeceğini belirtti; böylece mozaiklerin hem korunması hem de daha geniş ziyaretçi kitlesine açılması planlanıyor.

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDEKİ HADRİANOPOLİS ANTİK KENTİ’NDE, GEÇEN YIL KAZI ÇALIŞMALARINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN YAKLAŞIK 1600 YILLIK SARAY KOMPLEKSİNİN KABUL SALONUNDAKİ MOZAİKLERİN RESTORASYONU TAMAMLANDI.