Menemen'de kurtuluş meydanı doldu: on binler Sefo konserinde buluştu

kutlama programı ve gündüz etkinlikleri:

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Şenliği, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda geniş bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik günü Mevlid-i Şerif ve lokma ikramıyla başladı; sabah töreni ve kortej geçidi, gün boyu süren tavla, dama ve bilardo turnuvalarıyla devam etti. Meydanı dolduranlar, Türk Hava Kurumu tarafından ay yıldızlı bayrak ve Atatürk resmiyle gerçekleştirilen paramotor gösterisini dikkatle izledi.

konserlerle gecenin zirvesi:

Havanın kararması ve sahne ışıklarının yanmasıyla coşku arttı. Hakan Doğanay'ın sunumuyla başlayan gecede ilk sahneyi Menemenli iki genç isim, Okan Bear ve Royal aldı. İkili, henüz yayımlanmamış yeni parçalarını ilk kez Kurtuluş Şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda seslendirdi. Ardından Menemen'in sesi Oğuz Görceğiz yaklaşık bir saatlik performans sergiledi. Görceğiz'in ardından kürsüye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kurtuluş yıl dönümüne ilişkin duygularını ve kentin mirasına yönelik çalışmaları paylaştı.

başkanın mesajı ve anma sözleri:

Başkan Pehlivan konuşmasında İzmir'in ve Menemen'in 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı ve şu ifadeleri kullandı: "Menemen'de 3 yıl, 3 ay, 3 hafta süren o karanlık işgal günleri sona erdi. Ay yıldızlı bayrağı taşıyan Mehmetlerimiz zafer aşkıyla Menemen'e girdi. Menemen kurtuldu, İzmir kurtuldu, vatan kurtuldu. Allah o kahramanlarımızın her birinden razı olsun. Bizlere düşen, onların bize bıraktığı bu emanete layık olmaktır. Ama onlara layık olmak sadece sözle olmaz. Çalışmakla olur, üretmekle olur, bu memlekete eser bırakmakla olur. Biz de Menemen'de tam olarak bunun için çalışıyoruz. Ulukent'te dev Atatürk Anıtımızı bunun için açtık. 100 bin ay yıldızlı bayrağımızı ev ev, dükkân dükkân bunun için dağıttık. Dijital Deneyim Merkezimizde Kurtuluş Savaşı'nı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü evlatlarımıza bunun için anlatıyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen bir şehir, geleceğini kuramaz. Biz geçmişimizi biliyoruz. Atamızı biliyoruz. Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. Bize bırakılan emanete her şartta sahip çıkıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Menemen'imizin kahramanları; Kemal Bey'i ve jandarma erlerimizi, Belediye Başkanı Süleyman Bey'i, mavzeriyle direnen Arap Hasan'ı, Kuvâ-yi Milliye'ye bilgi taşıyan Hüseyin Çavuş'u; Fodulaki Mustafa Efe'yi, Giritli Mehmet Efe'yi, Koca Veli Efe'yi, Bombacı Ali Çavuş'u, Arap Ali Osman Efe'yi, Parti Pehlivan'ı, Sarı Efe'yi ve bütün kızanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar inandılar, mücadele ettiler ve başardılar. Şimdi onların torunları olarak biz de Menemen'imize, Cumhuriyetimize ve Güçlü Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Menemen'imizin ve İzmir'imizin 104'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun".

sefo'nun performansı ve alanın tepkisi:

Pehlivan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Sefo, yaklaşık iki saat süren bir performans sergiledi. Dans, ışık ve alev gösterileriyle desteklenen sahne şovu boyunca Sefo'nun parçaları, İzmir ve Menemen'in kurtuluş yıl dönümüne vurgu yapacak şekilde seslendirildi. Alanı dolduran on binler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gecenin finaline coşkulu bir katkı sağladı.

Menemen Kurtuluş Şenliği, gün boyu süren etkinliklerin ve akşam konserlerinin ardından kent halkını bir araya getiren bir anma ve kutlama niteliği taşıdı; program, hem anma törenlerinin ciddiyetini hem de konserlerle gelen kitlesel coşkuyu birlikte yansıttı.

MENEMEN'DE ON BİNLER, SEFO İLE COŞTU