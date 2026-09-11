bakü ziyaretinde enerji iş birliği ve yeşil koridor gündemi

bakü'de ikili enerji gündemi değerlendirildi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de meslektaşı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Bayraktar, Azerbaycan-Türkiye 5. Enerji Forumu’na katılmak üzere geldiği temaslar kapsamında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin kapsamını ve önceliklerini ele aldı.

stratejik ortaklık ve projelerin rolü:

Görüşmede, ortak tarih ve kardeşlik temeline dayanan Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığının son yıllarda müttefiklik seviyesine yükseldiği, bunun da enerji alanındaki iş birliğine yeni bir içerik kazandırdığı vurgulandı. Bakanlar, iki ülke ve bölge enerji güvenliğinin sağlanmasında ortak projelerin oynadığı rolü ön plana çıkardı ve ikili ile bölgesel enerji gündemindeki konuların mevcut durumunu gözden geçirdi.

elektrifikasyon, bağlantılar ve yeşil koridorlar:

Toplantıda küresel enerji mimarisindeki değişimler ve elektrifikasyonun hızlanması ile artan talep bağlamında elektrik enerjisi bağlantılarının stratejik öneminin arttığı belirtildi. Nahçıvan ve Gürcistan üzerinden Türkiye-Azerbaycan elektrik bağlantılarının geliştirilmesi, yeşil enerji koridorlarının güçlendirilmesi ve Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesi çerçevesinde iş birliği imkanları ele alındı.

Taraflar, Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu’nu enerji ortaklığını sürdürülebilir şekilde geliştiren ve yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştiren önemli bir platform olarak değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ortak projelerin teknik, ticari ve bölgesel uyum boyutları üzerinde duruldu.

cop31 hazırlıkları ve iş birliği iradesi:

Türkiye’nin kasım ayında COP31 ev sahipliği yapacak olması çerçevesinde, iki bakan COP31 kapsamında planlanan etkinlikler ve Azerbaycan’ın COP29 başkanlığı döneminde ortaya koyduğu enerji girişimlerinin sürdürülmesi imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Elektrik bağlantıları ve yeşil koridorlar alanındaki ortak projelerin COP31’in temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon öncelikleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Azerbaycan’ın COP29 deneyimini paylaşarak Türkiye’nin ev sahipliğine destek verme teklifini yinelendiği toplantıda, enerji ortaklığının hem ikili hem bölgesel düzeyde devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

ENERJİ BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI PERVİZ ŞAHBAZOV İLE BİR ARAYA GELDİ.