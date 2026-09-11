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Yurt dışında bir tören: TBMM dışişleri komisyonu başkanı prag'ta nikah şahidi oldu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Prag ziyaretinde Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde gerçekleşen nikahta genç çiftin nikah şahidi oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yurt dışında bir tören: TBMM dışişleri komisyonu başkanı prag'ta nikah şahidi oldu

Prag'ta davet üzerine nikah şahidi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çekya'nın başkenti Pragta sürdüğü resmi temaslar sırasında, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir nikah töreninde genç çiftin nikah şahidi oldu.

Büyükelçilikteki tören:

Oktay, temasları sırasında yanına gelen nişanlı bir Türk çiftin davetini kabul ederek törende yer aldı. Nikah, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde, büyükelçinin kıydığı merasimle gerçekleştirildi. Çiftin isimleri Başak ve Ramazan olarak açıklandı; törene davet sırasında çiftten birinin ve eşinin AFAD personeli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Oktay'ın açıklaması:

Oktay, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Resmi temaslarımız arasında güzel bir rastlantı. Yurtdışına çıktığımızda vatandaşlarımızla karşılaşmak, onlarla selamlaşmak, sorunlarını dinlemek her zaman memnuniyet verici oluyor. Bu sefer de, TBMM Dışişleri Komisyonu görüşmeleri için bulunduğumuz Prag’da nişanlı bir çift heyecanla yanımıza gelerek Büyükelçiliğimizde gerçekleşecek nikah törenlerine davet ettiler. AFAD personeli olduklarını söyleyince, geçmişteki AFAD hatıralarımız eşliğinde memnuniyetle kabul ettik. Büyükelçimizin kıydığı nikahta çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmek bizim için de sevinç kaynağı oldu. Başak ve Ramazan kardeşlerimize çıktıkları bu hayat yolculuğunda sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Allah iki cihan saadeti nasip eylesin".

Yetkililer, bu tür karşılaşmaların hem vatandaşlarla doğrudan temas hem de diplomatik misyonlarda beklenmedik anların paylaşılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Tören, resmi temas programına kısa ve sıcak bir ara olarak kaydedildi.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUAT OKTAY, TEMASLARDA BULUNDUĞU ÇEKYA&#039;NIN BAŞKENTİ PRAG&#039;TA TÜRK...

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUAT OKTAY, TEMASLARDA BULUNDUĞU ÇEKYA'NIN BAŞKENTİ PRAG'TA TÜRK ÇİFTİN DAVETİ ÜZERİNE NİKAH ŞAHİDİ OLDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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