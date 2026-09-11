Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Özbek alfabesinde uyum arayışı: ortak Türk harfleriyle yeni adım

Kürşad Zorlu, Özbekistan Senatosu’nun Latin alfabesine geçişte kabul ettiği yeni düzenlemeyi ortak Türk alfabeleriyle uyumlu ve olumlu bulduklarını duyurdu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Özbek alfabesinde uyum arayışı: ortak Türk harfleriyle yeni adım

Özbek alfabesinde uyum arayışı: ortak Türk harfleriyle yeni adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan’ın Latin alfabesine geçiş sürecindeki son düzenlemeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu, kararın Türkiye ve Türk dünyasıyla dil entegrasyonunu güçlendirecek nitelikte olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Değişikliğin teknik boyutu:

Zorlu, kabul edilen düzenlemeyle mevcut alfabede yer alan 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacağını aktardı. Reformun en önemli yönü, yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı güçleştiren çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacak; bu sayede hem yazılı iletişim hem de dijital uygulamalarda uyum sağlanması hedefleniyor.

Bölgesel ve kültürel yansımaları:

Zorlu, bu adımın Türk dünyası açısından kıymetli olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin dil ortaklığını güçlendirecek çalışmalara önem verdiğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eserin 7 Ekim 2025 tarihinde takdim edildiğini hatırlatan Zorlu, Özbekistan’ın yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuna işaret ederek kararın bölgesel entegrasyon açısından değerli olduğunu belirtti.

Son olarak Zorlu, düzenlemenin mimarı olarak gösterdiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür ederek, alınan kararın kardeş Özbekistan ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, ÖZBEK...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, ÖZBEK ALFABESİNE YÖNELİK DÜZENLEMEDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUKLARINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da Hakan Fidan için cuma namazı öncesi sıkı güvenlik
images

Birlikte inşa edilen kent: Mersin huzur, kardeşlik ve barış odağı
images

Yurt dışında bir tören: TBMM dışişleri komisyonu başkanı prag'ta nikah şahidi ol...
images

bakü ziyaretinde enerji iş birliği ve yeşil koridor gündemi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Vali Baruş Aziziye’de hizmet ve yatırım gündemini değerlendirdi

Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı