Özbek alfabesinde uyum arayışı: ortak Türk harfleriyle yeni adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan’ın Latin alfabesine geçiş sürecindeki son düzenlemeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu, kararın Türkiye ve Türk dünyasıyla dil entegrasyonunu güçlendirecek nitelikte olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Değişikliğin teknik boyutu:

Zorlu, kabul edilen düzenlemeyle mevcut alfabede yer alan 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacağını aktardı. Reformun en önemli yönü, yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı güçleştiren çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacak; bu sayede hem yazılı iletişim hem de dijital uygulamalarda uyum sağlanması hedefleniyor.

Bölgesel ve kültürel yansımaları:

Zorlu, bu adımın Türk dünyası açısından kıymetli olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin dil ortaklığını güçlendirecek çalışmalara önem verdiğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eserin 7 Ekim 2025 tarihinde takdim edildiğini hatırlatan Zorlu, Özbekistan’ın yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuna işaret ederek kararın bölgesel entegrasyon açısından değerli olduğunu belirtti.

Son olarak Zorlu, düzenlemenin mimarı olarak gösterdiği Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür ederek, alınan kararın kardeş Özbekistan ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, ÖZBEK ALFABESİNE YÖNELİK DÜZENLEMEDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUKLARINI AÇIKLADI.