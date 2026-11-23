Keşif anı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan İsmail Ceylan, ailesiyle birlikte Eski Hisarcık-Simav yolu üzerindeki Gölcük mevkiinde, Gölcük Dağı'nın zirvesinde bir çam ağacının dibinde devasa boyutta bir mantar buldu.

Yaptığı ölçümde mantarın genişliği 33 santimetre, ağırlığı ise 500 gram olarak tespit edildi.

Mantarın özellikleri ve lezzeti:

Yörede Dedebölük olarak bilinen mantarın bu büyüklüğü karşısında Ceylan şaşkınlığını gizleyemedi ve ormanda daha önce bu boyutta bir mantarla karşılaşmadığını söyledi. Bulduğu mantarı beklenmedik ve güzel bir sürpriz olarak nitelendirdi.

Ceylan, mantarın pişirildiğinde de lezzetli olduğuna dikkat çekti; üzerine hafifçe tuz serpilip soba üzerinde pişirildiğinde oldukça lezzetli olduğunu ifade etti.

HİSARCIK’TA DEV MANTAR ŞAŞKINLIĞI! 500 GRAMLIK "DEDEBÖLÜK" BULDU