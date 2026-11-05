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Eynal seralarında renk cümbüşü: Simav krizantemleri yılda 1,5 milyon üretime taşıyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal seralarında, toplam 20 dekar alanda yetiştirilen krizantemlerden yılda 1,5 milyon adet kesme çiçek üretiliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eynal seralarında renk cümbüşü: Simav krizantemleri yılda 1,5 milyon üretime taşıyor

Eynal seralarında renk cümbüşü: Simav krizantemleri yılda 1,5 milyon üretime taşıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen rengârenk krizantemler, hem üretime hem de bölge ekonomisine somut katkı sağlıyor. Seralarda yürütülen yoğun çalışmalar, kasvetli kış günlerinde bile canlı bir görsel zenginlik sunuyor.

İnceleme gezisi ve üretim süreçleri:

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eynal Sera Bölgesindeki krizantem seralarını ziyaret ederek üretim uygulamalarını yakından inceledi. Ziyarette işletme yetkililerinden yetiştiricilik teknikleri, bitki bakımı, depolama yöntemleri ve satış süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi alındı. Yapılan karşılıklı değerlendirmelerde üretim kalitesini koruma ve pazarlama kanallarını güçlendirme konuları ön plana çıktı.

Alan, üretim ve ekonomik katkı:

Toplam 20 dekar alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, seralardan yılda yaklaşık 1,5 milyon adet kesme çiçek elde ediliyor. Bu üretim düzeyi, Simav'ın süs bitkileri üretimindeki potansiyelini ortaya koyarken, yerel üreticilere düzenli gelir sağlayarak bölge tarımının çeşitlenmesine destek veriyor.

Üreticilerin özverili çalışmasıyla görsel bir zenginliğe kavuşan seralar, hem iç piyasaya hem de talep olan pazarlara yönelik arzı artırma kapasitesine sahip. Süregelen teknik takip ve işletme değerlendirmeleri, Simav'daki krizantem üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirme amacını taşıyor.

SİMAV&#039;DA KRİZANTEM SERALARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR: YILDA 1,5 MİLYON ÇİÇEK ÜRETİLİYOR

SİMAV'DA KRİZANTEM SERALARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR: YILDA 1,5 MİLYON ÇİÇEK ÜRETİLİYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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