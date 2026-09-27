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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da genç yetenekleriyle çıtayı yükseltti

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Esra Yıldız Kahraman'ın Avrupa bronzu ve triatlon, judo ile güreşteki madalyalarla altyapısını kanıtladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da genç yetenekleriyle çıtayı yükseltti

Balıkesir'in uluslararası yükselişi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, olimpiyat madalyalı sporcuları ve altyapıdan yetişen genç yetenekleriyle son dönemde Avrupa sahnesinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Kulüp, farklı branşlarda elde edilen derecelerle hem sporcu yetiştirme politikasının hem de yerel altyapının gücünü ortaya koydu.

Esra Yıldız Kahraman'dan önemli madalya:

Esra Yıldız Kahraman, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda gösterdiği performansla bronz madalya kazandı. Olimpiyat madalyalı milli boksör Kahraman, Avrupa şampiyonalarında ikinci kez bronzla dönerken, kulübün uluslararası arenadaki başarısına liderlik etti.

Altyapıdan gelen şampiyonlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un altyapısı da Avrupa'da ses getirdi. Volkan Altınbudak, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde düzenlenen Triatlon Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükle podyuma çıktı. Minikler-Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda Yağmur Korkmaz, 63 kilogram minikler kategorisinde şampiyonluk elde ederek Avrupa Kupası'nı kazandı. Ayrıca, kulübün bir diğer judocusu Recep Ergin ise Saraybosna Büyükler Avrupa Kupası'nda birincilikle altın madalyanın sahibi oldu.

Bokstan triatlona, judodan güreşe kadar birçok branşta elde edilen bu sonuçlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un yalnızca yerel değil uluslararası düzeyde de etkin bir yapı kurduğunu gösteriyor. Kulüp, sporcu sayısı ve branş çeşitliliğiyle Balıkesir'in adını Avrupa'da duyurmaya devam ediyor.

Balıkesir için kazanılan bu madalyalar, hem altyapıya yapılan yatırımın geri dönüşü hem de kulübün uzun vadeli hedeflerinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA’DA RÜZGÂR GİBİ ESTİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR AVRUPA’DA RÜZGÂR GİBİ ESTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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