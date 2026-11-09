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Düzce'de 10 kasım: Özlü'den bilim ve gençlik vurgusu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 Kasım'da Atatürk'ü 88. ölüm yıldönümünde anarak bilimin, gençliğin ve birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 10 kasım: Özlü'den bilim ve gençlik vurgusu

mesajın özeti:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinin 88. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin ortak anma günü olan bu tarihin taşıdığı anlamı ve Atatürk'ün mirasının önemini vurguladı.

Özlü mesajında, Atatürk'ü 'saygı, rahmet ve şükranla' andığını belirterek, Atatürk'ün bıraktığı mirası şöyle özetledi: 'Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras; bağımsız, çağdaş, aydınlık ve güçlü Türkiye idealidir'. Başkan, bu idealin yaşatılmasının bilimin ve aklın ışığında ilerlemek, gençleri geleceğe hazırlamak ve milletin birlik beraberliğini korumakla mümkün olacağını kaydetti.

düzce'de uygulanan yol:

Özlü, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği öneme dikkat çekti; 'Gençlik, geleceğin teminatıdır' anlayışıyla hareket edildiğini hatırlattı. Belediye başkanı, eğitimi ve bilimi öncelikli alanlar olarak gördüklerini, Düzce'de gençlere yönelik eğitim ve spor yatırımları ile bilim ve teknolojiyi merkeze alan projelerle şehrin geleceğe taşınması yönünde adımlar atıldığını belirtti.

Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü rehber edindiklerini ifade eden Özlü, bu vizyonun sadece söylemde kalmayıp yerel projelere yansıdığını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Düzce'nin de bu anlayışla ilerlediğini vurguladı. Başkan, bilimin ve gençlerin dinamizminin şehrin kalkınmasında belirleyici olacağını söyledi.

Mesajını milletin birlik ve beraberliğine yaptığı çağrıyla sürdüren Özlü, Atatürk'ün ideallerinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti ve Düzceli hemşehrilerine seslenerek bu değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

Bu anlamlı günde Başkan Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri minnet ve rahmetle anarken, Düzceli hemşehrilerine ve aziz millete en derin saygılarını sundu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN ÖZLÜ, MESAJINDA, “ATATÜRK’ÜN BİZLERE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS; BAĞIMSIZ, ÇAĞDAŞ, AYDINLIK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİDİR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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