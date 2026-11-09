Birlik ve vefa çağrısı: Makas'tan 10 kasım mesajı

Vali Makas'ın 10 Kasım açıklaması:

Düzce Valisi Mehmet Makas, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin hafızasında yaşayan Cumhuriyet ve onun kurucusuna yönelik saygı ile vefa duygusunu vurguladı. Mesajında, Atatürk'ün Türkiye’nin bağımsızlık ve çağdaşlaşma mücadelesinde üstlendiği rol ile Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlatılan yeniliklerin önemine dikkat çekti.

Atatürk'ün mirasına ve millete yönelik vurgular:

Vali Makas, metninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "saygı, minnet, özlem ve rahmetle" anarken, milletin onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine ulaşmasında Atatürk'ün gösterdiği üstün çaba ve mücadele azmine duyulan vefanın her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Mesajda, Türk milletinin tarihi kökleri ve medeniyet birikimine atıf yapılırken Orhun Abideleri'nden aktarılan sözlere değinildi: ‘Ey Türk! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?’

Vali Makas, Atatürk'ün İstiklal Mücadelesi sırasında ortaya koyduğu azim ve Cumhuriyet sonrası toplumsal aydınlanmayı hedefleyen reformları hatırlatarak, "Ya İstiklal ya ölüm!" seslenişinin yeni nesiller için de rehber olmaya devam ettiğini ifade etti.

Birlik, vefa ve şehitlere saygı çağrısı:

Mesajın devamında, ülkeye bırakılan emanetin korunması gerektiğine işaret eden Makas, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve müreffeh yarınlara yürümekle mükellef olduğunu kaydetti. Vali, bu anlamlı günde Atatürk'ün yanı sıra vatanı uğruna can veren Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz için de rahmet ve şükran dileklerini iletti.

Kapanışta Makas, milletçe sahip olunan mirasa sahip çıkma çağrısını yineleyerek, tüm şehitler ve gaziler için Ruhları şad, mekanları cennet olsun temennisinde bulundu.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.