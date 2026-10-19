Balıkesir kitap fuarı 40 bin kişiyi ağırladı

2. Balıkesir Kitap Fuarı'nda yoğun hafta sonu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Balıkesir Kitap Fuarı, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördü. Organizasyonun ilk üç gününde fuarı yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Hafta sonu boyunca söyleşiler, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gün boyu sürdü; özellikle Ayşe Kulin ve Miraç Çağrı Aktaş gibi tanınmış yazarlar büyük kalabalıkları bir araya getirdi.

başkan akın: fuarın kent kültürüne katkısı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarın her geçen yıl daha fazla benimsendiğini vurguladı. Akın şu ifadeleri kullandı: "Avlu’ya her gelişimde aynı şeyi görüyorum; Balıkesir bu fuarı gerçekten sahiplendi. 2. Balıkesir Kitap Fuarımızda gün geçtikçe kalabalık da heyecan da büyüyor. Yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor, çocuklarımız kitapların arasında koşturuyor, gençlerimiz söyleşilerde yerini alıyor. Avlu’nun her köşesinde başka bir buluşma, başka bir sohbet var. Balıkesir’imizi kültürün, sanatın ve birbirinden güzel fuarların şehri yapmakta kararlıyız. Bu güzel heyecana ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Avlu’ya bekliyoruz"

söyleşiler ve imza günlerinin akışı:

Fuarın ikinci gününde edebiyatın usta kalemi Ayşe Kulin okurlarıyla bir araya geldi. Ayrıca Emre Dorman, Zafer Duygu, Cihat Yaycı ve Behçet Yalın Özkara gibi isimlerin söyleşileri de ilgi çekti. Genç katılımcıların yoğun olduğu programda Loresima, Güven Baykan, Maral Atmaca, Zeynep Sey, Adnan Gerger, Binnur Şafak Nigiz, Gizem Toprak, Şeyma Demir, Metin Özdamarlar, Işıl Işık, Esra İlter Demirbilek, Merve Ergenoğlu, Dudu Vural, Ahmet Uhri, Töre Sivrioğlu, Ali Lidar, Necdet Neydim, Fikret Duman, Çiğdem Okumuşlar, Fatih Tuncay ve Selçuk Silsüpür gibi birçok yazar söyleşilerde yer aldı.

İmza oturumlarında ise Behiç İstanbulluoğlu, Aylin Torun, Sezgin Ünal, Gökhan Acar, Levent Tuncay, Birsen Tatar Kılıç, Kenan Benli, Yusuf Akgül, Filiz Sütçügil, Ayşegül Akay, Zeynep Özügenç, Necdet Uçan, Özgen Özen, Okay Erdağ, İsmail Sarıçay, Eda Eroğlu Oral, Fatoş Cemre, Ahmet Şakir Batu, Emrah Şenay, Ayşe Kayacan, Prof. Dr. İsmail Başaran, Gönül Ünver, İsmail Efeyurtlu ve Murat Özpehlivan okurları için kitaplarını imzaladı; imza masalarında uzun kuyruklar oluştu.

yazarların ve okurların mesajları:

Ayşe Kulin Balıkesir'e sık geldiğini ve kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi: "Balıkesir’e hemen hemen her sene geliyorum ve çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben aşağı yukarı Türkiye’nin yaşamış olduğum bütün dönemlerini çocukluğumdan başlayarak anlattım. Benim en sevdiğim dönem Atatürk’ün yaşadığı dönemlerdir". Dijital çağda kitap okumaya dikkat çekerek ekledi: "Kitaplar hayatı anlatan şeylerdir. İnsanların ondan kopmalarını istemem. Çünkü ufuklarını açar kitap insanların. Dijital de olsa duyarak da olsa kitapla ilişkinin devam etmesini diliyorum"

Fuarın üçüncü gününde sahne alan Miraç Çağrı Aktaş, etkinliğin yoğunluğuna değinerek, "2. Balıkesir Kitap Fuarı okurlarımıza hayırlı olsun. Oldukça kalabalık. Çok güzel bir ilgi var. Balıkesir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Kitap okumak hayatta en ucuz seyahat etme şeklidir. Okurlarımız da en güzel şekilde bu imkândan yararlanıyor" ifadelerini kullandı. Aynı gün Dr. İbrahim Etem Şanlıer, Gökçen Çatlı, Nurullah Genç, Sertaç Abi ve Temirağa Demir gibi isimler de okurlarıyla buluştu; ayrıca Ali Lidar, Güven Baykan, Adnan Gerger, Hatice Erdem, Halil Genç, Dudu Vural, Nur Serter, Nazan Koç, Filiz Çınar, Fatih Tuncay, Selçuk Silsüpür, Fikret Duman, Hakan Sezer, Sebile Keçi, Kenan Benli, Davut İzol, Fatoş Küçük, Saime Fındıkçı, Latif Ayhan, Emel Korkmaz, Özgün Özen, Zeynep Özügenç, Hayrettin Filiz, Prof. Dr. Ömer Solak ve Nihan Özkan gibi yazarlar da imza ve söyleşi programlarında yer aldı.

Ziyaretçiler, fuarın kentin kültür sanat hayatına katkısını vurgulayarak etkinliği benimsediklerini belirtti. "Kitap insana nefes aldırır ve düşünmesini sağlar. Bu nedenle bu tarz fuarları Balıkesir’e çok yakıştırıyoruz. Gayet güzel olmuş. Çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Çok memnun kaldık" sözleriyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

BALIKESİR KİTAP FUARINI HAFTA SONU 40 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ