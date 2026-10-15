Balıkesir kuzeyinde anlık yoğun yağış; Bandırma merkezde 47,8 milimetre ölçüldü

meteoroloji ölçümleri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ölçüm tablosunda, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olan sağanakta Bandırma öne çıktı. Açıklanan verilere göre Bandırma merkezde 47,8 milimetre, Bandırma Havalimanı'nda ise 45,0 milimetre yağış kaydedildi.

komşu ilçelerde durum:

Bandırma'nın çevresinde de yağış ölçümleri yapıldı. Buna göre Erdekte 22,0, Gönende 22,7 ve Manyas'ta 27,3 milimetre yağış rapor edildi.

verilerin yorumu:

Açıklanan ölçümler, yağışın özellikle Bandırma merkez ve havalimanı çevresinde daha yoğun seyrettiğini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tablo, bölge içindeki dağılımı doğrudan verilerle ortaya koyuyor ve ilçeler arasındaki farkları net biçimde gösteriyor.

BALIKESİR’İN KUZEY İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN ÖLÇÜM VERİLERİNDE BANDIRMA ÖNE ÇIKTI. PAYLAŞILAN VERİLERE GÖRE BANDIRMA MERKEZDE YAĞIŞ DEĞERİ 47,8, BANDIRMA HAVALİMANI’NDA İSE 45,0 OLARAK KAYDEDİLDİ.