Balıkesir vekilleri kürsüde yerli uçak projeleriyle birbirine yanıt verdi

Meclis kürsüsünde yerli savunma sanayi tartışması:

TBMM Genel Kurulu'nda Balıkesirli iki milletvekilinin gündemine yerli ve millî savunma sanayisi oturdu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması görüşmeleri sırasında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak geçmiş taahhütleri hatırlattı.

Soru ve kürsüdeki talep:

Çömez, kürsüde yaptığı konuşmada 2019'da verilen vaatlere atıfta bulunarak, "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı ve iktidardan somut açıklama talep etti.

Yanıt: fotoğraflar ve projelerin vurgulanması:

Ardından söz alan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM kürsüsünden Çömez'in sorusuna fotoğraflarla karşılık verdi. Canbey, başta millî muharip uçak KAAN olmak üzere Türkiye'nin havacılık alanındaki geliştirilen projelerine dikkat çekti ve "Uçaklarımız uçuyor!" sözleriyle karşılıklı eleştiriyi yanıtladı.

İki Balıkesir milletvekilinin karşılıklı açıklamaları, Genel Kurul'daki oturumun dikkat çeken anlarından biri oldu ve yerli havacılık projelerinin Meclis gündeminde nasıl yer aldığına ilişkin tartışmaları görünür kıldı.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DR. MUSTAFA CANBEY