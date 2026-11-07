Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Balıkesir vekilleri kürsüde yerli uçak projeleriyle birbirine yanıt verdi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li Dr. Mustafa Canbey ile İYİ Parti'li Turhan Çömez, yerli uçak projeleri üzerinden fotoğraflı ve sözlü yanıt-çeviri yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Balıkesir vekilleri kürsüde yerli uçak projeleriyle birbirine yanıt verdi

Meclis kürsüsünde yerli savunma sanayi tartışması:

TBMM Genel Kurulu'nda Balıkesirli iki milletvekilinin gündemine yerli ve millî savunma sanayisi oturdu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması görüşmeleri sırasında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak geçmiş taahhütleri hatırlattı.

Soru ve kürsüdeki talep:

Çömez, kürsüde yaptığı konuşmada 2019'da verilen vaatlere atıfta bulunarak, "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı ve iktidardan somut açıklama talep etti.

Yanıt: fotoğraflar ve projelerin vurgulanması:

Ardından söz alan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM kürsüsünden Çömez'in sorusuna fotoğraflarla karşılık verdi. Canbey, başta millî muharip uçak KAAN olmak üzere Türkiye'nin havacılık alanındaki geliştirilen projelerine dikkat çekti ve "Uçaklarımız uçuyor!" sözleriyle karşılıklı eleştiriyi yanıtladı.

İki Balıkesir milletvekilinin karşılıklı açıklamaları, Genel Kurul'daki oturumun dikkat çeken anlarından biri oldu ve yerli havacılık projelerinin Meclis gündeminde nasıl yer aldığına ilişkin tartışmaları görünür kıldı.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DR. MUSTAFA CANBEY

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DR. MUSTAFA CANBEY

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir’de hizmet ve eser odaklı belediyecilikle ilçelere yeni ivme
images

KKTC'nin hedefi: iki devlet egemen eşitlik temelinde yan yana
images

Bilecik'te Ertuğrul Gazi türbesinde dua eden MKYK üyesi Pazaryeri'nde esnafın ta...
images

Komşu belediyelerden dayanışma ziyareti: Ertaş Ayvalık belediyesinde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi