İzmir’de hizmet ve eser odaklı belediyecilikle ilçelere yeni ivme

Program ve açılış:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te bir dizi program için bir araya geldi. Günün ilk etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Kıbrıs ve Kore Muharip Gaziler Parkı’nın açılışıydı. Saygılı, tören alanında yaptığı konuşmada bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerine vurgu yaparak projenin anlamına dikkat çekti.

Parkın hikayesi ve önemi:

Açılışa uzanan sürecin kaynağında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi’nin 19 Eylül Gaziler Günü’ndeki talebinin bulunduğu belirtildi. Saygılı, bu talebin Cemil Tugay tarafından sahiplenilip gerekli çalışmaların başlatılması sonucu parkın hayata geçtiğini ifade etti. Parkta Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yaşamış veya yaşamakta olan gaziler ile şehitlerin isimlerinin yaşatılacağı vurgulandı ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür edildi.

İlçe ziyaretleri ve taahhütler:

Açılışın ardından Saygılı ve Tugay, AK Parti ve MHP Ödemiş ilçe teşkilatlarını, Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti ve 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ni gezdi. Saygılı, konuşmasında AK Parti hükümetlerinin ilçeye yönelik yatırımlarını hatırlatarak TOKİ projeleri, baraj ve gölet çalışmaları ile sağlık, eğitim ve spor yatırımlarına dikkat çekti. İlçe halkının talep ve beklentilerinin takipçisi olacaklarını; bakanlıklar, ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde ihtiyaçların karşılanacağını dile getirdi.

Saygılı ayrıca kendi aile geçmişine ilişkin duygusal bir paylaşımda bulunarak, Kurtuluş Savaşı döneminde Adana Saimbeyli (Haçin) bölgesinde çete reisi olan dedesi Hacı Mustafa Ağa’nın kahramanlık ve şehadet öyküsünü aktardı. Ailesinde birçok şehit ve gazi bulunduğunu hatırlatan Saygılı, milli değerlere sahip çıkmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Programın genel değerlendirmesinde Saygılı, İzmir’de belediyeciliğin hizmet ve eser odaklı bir anlayışla, Cemil Tugay öncülüğünde yeni bir ivme kazanacağına inandığını ifade etti ve Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı’nın Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Küçük Menderes havzasına hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, YEREL YÖNETİMLER VE BAKANLIKLAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN VURGULAYARAK HİZMET ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İZMİR'İN TÜM İLÇELERİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BELİRTTİ.