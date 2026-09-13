Balıkesir'de Akın'dan ahilik vurgusu: esnaf olmadan eşraf olmaz

Başkan Akın'ın ahilik mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ahilik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, yüzyıllardır süregelen Ahilik kültürünün şehir yaşamındaki önemine dikkat çekti. Akın, alın teriyle geçimini sağlayan esnaf ve sanatkârların toplumun temel taşları olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün önemi:

Konuşmasında 'Eline, beline, diline sahip ol!' öğüdünü anımsatan Akın, Ahilik geleneğinin dürüstlük, güven, helal kazanç, komşuluk, yardımlaşma ve paylaşma ilkelerini merkeze koyduğunu söyledi. Bu değerlerin bugünün kent hayatında korunması ve yaşatılmasının; toplumsal dayanışma ve ekonomik istikrar açısından hayati olduğunu vurguladı.

Belediyenin esnafa yaklaşımı:

Akın, göreve geldiği günden beri 'Esnaf olmadan eşraf olmaz' ilkesiyle hareket ettiklerini, Balıkesir esnafıyla birlikte projeler ürettiklerini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın emeğine, alın terine ve üretimine sahip çıkmanın; şehrin ekonomisini güçlendirmenin ve hemşehrilerin refahını artırmanın temel yollarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Akın, sabahın erken saatlerinde kepengini açan, müşterisini komşusu bilen ve siftahını paylaşan tüm esnaf ve sanatkârları selamlayarak, Ahilik Haftası'nı kutladı. Ayrıca, bu geleneğin kurucusu Ahi Evran başta olmak üzere Ahilik kültürüne katkı sağlayan herkesi rahmet ve minnetle anmanın önemine değindi.

Konuşmasında, esnafın güçlü olması halinde mahallenin ve şehrin güçlü olacağına dikkat çeken Akın, Balıkesir'de alın teriyle kazanan tüm esnaf için bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

BAŞKAN AKIN’DAN AHİLİK HAFTASI MESAJI; "ESNAF OLMADAN EŞRAF OLMAZ"