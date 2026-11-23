Balıkesir büyükşehirden ara tatilde kapsamlı etkinlik programı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini verimli, eğlenceli ve öğretici geçirmek amacıyla kent genelinde geniş çaplı bir etkinlik programı hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilçede düzenlenen tiyatro, konser, BALMEK atölyeleri ve çeşitli çocuk aktiviteleri tatilin ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.

etkinlik çeşitliliği ve programın kapsamı:

Merkez ve ilçe BALMEK atölyelerinde el becerilerini destekleyen çalışmalar, maske tasarımından bilgi yarışmalarına kadar birçok atölye gerçekleştirildi. Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Oyundan Gerçeğe: Afet Farkındalık Atölyesi", "Resfebe" ve "Bilindik Şeyler" adlı Kahoot bilgi yarışması ile "Dünya Bizimle Güzel" ve "Öğretmenime Mektup" etkinlikleri çocuklara öğrenme ve eğlenmeyi aynı anda sundu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise her yaş grubuna yönelik Maske Tasarım Atölyesi, Çocuk Karaokesi ve Zumba gösterileri yoğun ilgi çekti.

tiyatro gösterileri ve çocukların buluşması:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ara tatilde perdelerini çocuklar için açtı. 21 Kasım Cumartesi günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen Sırıtıklar (Kahraman Köpek Çiço) adlı oyun, dostluk, cesaret ve birlikte yaşama kültürünü işlerken aileleri ve minikleri tiyatroyla buluşturdu. Program boyunca gerçekleşen gösteri ve atölyeler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocukların tatilde istedikleri etkinliklerle zaman geçirmelerinin önemine vurgu yaparak, "Evlatlarımızın geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanmaları için onların da istedikleri etkinliklerle keyifli bir tatil geçirmelerini hedefledik. Bu etkinliklerimize olan yüksek katılım ve yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli." ifadelerini kullandı.

Belediyenin düzenlediği bu kapsamlı program, hem sanatsal hem de öğretici içeriğiyle ara tatili değerlendirirken çocuklara sosyal ve kültürel kazanımlar sunmayı amaçladı ve kent genelinde olumlu yankı buldu.

BÜYÜKŞEHİR’İN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ