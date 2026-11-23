Operasyonun ayrıntıları:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Dönmez, 2017 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında gerçekleşen terör saldırısında kalça bölgesine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı. Parçalar damar ve sinirlere yakın bir konumdaydı; bu nedenle daha önce başvurduğu sağlık kuruluşlarında ameliyatın riskli görülmesi nedeniyle müdahale edilememişti.

Devam eden ağrılar ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen şikâyetler nedeniyle Dönmez, Karadeniz Ereğli’de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erol Günen tarafından değerlendirildi. Yapılan tetkiklerin ardından hasta endoskopik yöntemle ameliyata alındı.

Endoskopik müdahale ve iyileşme:

Operasyon, kaslar arasından küçük kesiler aracılığıyla kamera yardımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 dakika süren işlemde kalça bölgesinde bulunan şarapnel parçaları başarılı şekilde çıkarıldı. Ameliyat sonrası gözlemlenen bulgulara göre gazi Dönmez’in durumu iyi seyretti ve ağrılarında belirgin bir azalma gözlendi.

Op. Dr. Günen, parçaların damar ve sinirlere yakın olması nedeniyle daha önce müdahalenin riskli bulunduğunu; ancak endoskopik teknik sayesinde minimal invaziv yaklaşımla problemi çözebildiklerini belirtti.

Gazinin yaşamı ve teşekkür:

Dönmez, dokuz yıldır otururken, yatarken ve yürürken devam eden ağrılar nedeniyle farklı hastanelere başvurduğunu, ancak risk gerekçesiyle operasyon yapılamadığını anlattı. Ameliyatın kısa sürede tamamlanmasının ardından ağrılarından kurtulduğunu söyleyerek doktor ve ekibine teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren ekip, Dönmez’den herhangi bir ücret talep etmedi. Op. Dr. Günen, "Gazimiz ücretini 2017 yılında ödemiş. Bizim vatana, millete ve gazilerimize borcumuz var. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz" diyerek hizmetin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.

Bu vaka, damar ve sinirlere yakın yerleşimli yabancı cisimlerin uygun cerrahi planlama ve ileri görüntüleme destekli endoskopik yöntemlerle güvenli şekilde çıkarılabileceğini gösteriyor. Hastanın yakın izlemi ve rehabilitasyon süreciyle yaşam kalitesinde kalıcı iyileşme bekleniyor.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, 2017 YILINDA ŞIRNAK'TA TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN GAZİ İSMAİL DÖNMEZ, 9 YILDIR VÜCUDUNDA TAŞIDIĞI ŞARAPNEL PARÇALARINDAN GÖNÜLLÜ DOKTORUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA KURTULDU.