Gaziosmanpaşa yangınında yaşamını yitiren küçük futbolcu için son veda

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 19 Kasım'da, 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, kaldırıldığı hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni, küçük çocuğu son yolculuğuna uğurlamak için Kemerburgaz Merkez Camii'nde toplandı.

Cenaze töreninde duygulu anlar:

Ömer Ege için öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, okul ve takım arkadaşları, antrenörleri ile çok sayıda seveni katıldı. Küçük çocuğun tabutunun başında toplanan arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü; bir an olsun ayrılmayan takım ve okul arkadaşlarının vedası törende bulunanların gözlerini doldurdu. Kemerburgaz Spor Kulübü'nde 10 numaralı formayı giyen Ömer Ege'nin takım arkadaşları, birlikte kazandıkları kupayı da cenazeye getirdi.

aile ve antrenörün sözleri:

Törende konuşan baba Şenol Özyurt, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Biz kadere iman eden insanlarız. Ömer iki gün önce, cenneti merak etmiş. Türkiye'nin her yerinden bize katılan, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" ifadelerini kullandı.

Şenol Özyurt, ailede başka yaralananlar olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda iki yeğenim daha yoğun bakımda. Bütün Türkiye'ye buradan bir çağrı yapıyorum. Duanıza ihtiyacımız var. Kimin duasının kabul olacağını bilmiyoruz. Bir tanesi solunum destek cihazlarından ayrıldı. Bu sabah gözlerini açtı. Doktoruna 'Annemi istiyorum' demiş. Annesi hazırlanıp yanına gitmiş. 'Anne seni çok seviyorum' demiş. Bu da bizi çok mutlu etti. Diğer yeğenim Defne Özyurt için de duaya ihtiyacımız var" dedi.

Baba Özyurt, oğlunun futbola olan sevgisinden ve hayallerinden de söz ederek, "Şu anda cennette bir yavrumuz var. Kemerburgaz'dan bir yıldızımız doğdu. Arda Güler'i çok severdi, onun hayatını çok okurdu. Yıldız olmak istediğini söyledi. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada yıldızımız oldu. 10 numaralı formayı giyiyordu. Ömer 5-5,5 yaşında futbola başladı. Hocamıza teslim ettik, 'Bu senin evladın' dedik" diye konuştu.

Kemerburgaz Spor Kulübü antrenörü Murat Karabulut da Ömer Ege'nin arkadaş canlısı, naif ve takım içinde sevilen bir çocuk olduğunu ifade etti: "Ömer Ege'nin arkadaşları da burada, bütün sevdikleri de burada, Kemerburgaz da burada. Büyüğünden küçüğüne herkesle ilişkisi olan bir çocuktu. Çok farklıydı. En büyüğüyle de sohbeti vardı, en küçüğüyle de sohbeti vardı. Düşünün ki 9 yaşında bir çocuk Trabzon'da hocasını arayıp misafir edip ağırlayabiliyordu. Çok farklı bir çocuktu. Bütün arkadaşlarından biri üzülse hemen gider yanına. Çok naif bir çocuktu, çok farklıydı. Mekanı cennet olsun."

cenazenin ardından defin:

Kemerburgaz Merkez Camii'ndeki törenin ardından cenaze, Gaziosmanpaşa'daki Beşyüzevler Muharrem Camii'ne götürüldü. Burada ikindi namazının ardından yeniden kılınan cenaze namazının ardından Ömer Ege Özyurt, Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca özellikle takım arkadaşlarının gösterdiği birlik ve birlikte getirilen kupa, genç yaşta kaybedilen bir futbolcunun geride bıraktığı dostluk ve bağlılığı gözler önüne serdi.

Ömer Ege'nin yakınları ve kulüp temsilcileri, başsağlığı dilekleri için gelenlere teşekkür etti ve yaralanan diğer aile bireyleri için destek ve dualar beklediklerini yineledi.

KÜÇÜK ÖMER'İN TAKIM VE OKUL ARKADAŞLARI, CENAZE TÖRENİNDE TABUTUNUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI.