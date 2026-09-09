Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Balıkesir'de CHP, 103 yılını saygı ve kutlamayla andı

CHP, kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü Balıkesir’de bando ve Atatürk Anıtı’ndaki törenlerle andı; konuşma, hatıra fotoğrafı ve pasta kesimi yapıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Balıkesir'de CHP, 103 yılını saygı ve kutlamayla andı

etkinlikler ve yürüyüş:

Günün erken saatlerinde CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde bir araya gelen parti yöneticileri ve üyeler, bando eşliğinde kortej oluşturdu ve yürüyerek Atatürk Anıtına ulaştı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş, kent merkezinde dikkat çekti.

törenin akışı:

Anıta varılmasıyla birlikte saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören boyunca düzen ve protokol akışına uygun olarak anma programı yönetildi ve katılımcılar törene eşlik etti.

konuşma ve mesaj:

CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Ercan Bingöl törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine vurgu yaptı. Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, bağımsızlığı ve millet iradesini esas alan bir anlayışla kurulduğunu belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103 yıllık tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve demokrasi mücadelesinin tarihi olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar tören alanında hatıra fotoğrafı çektirdi; günün anısına daha sonra il başkanlığı binasında bir araya gelinerek pasta kesimi gerçekleştirildi.

dikkat çeken nokta:

Törene, Ankara’daki programları nedeniyle CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı katılamadı. Organizasyon, yokluklarına rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) BALIKESİR&#039;DE KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YILINI DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) BALIKESİR'DE KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YILINI DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı
images

Uraloğlu darende'de yatırımları ve tarihi noktaları yerinde inceledi
images

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de cumhuriyetin ikinci yüzyılına bağlılık sözü verdi
images

Bölgesel dayanışmanın örneği: Bakü'den Antalya'ya süren iklim diplomasisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali