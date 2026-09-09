Balıkesir'de CHP, 103 yılını saygı ve kutlamayla andı

etkinlikler ve yürüyüş:

Günün erken saatlerinde CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde bir araya gelen parti yöneticileri ve üyeler, bando eşliğinde kortej oluşturdu ve yürüyerek Atatürk Anıtına ulaştı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş, kent merkezinde dikkat çekti.

törenin akışı:

Anıta varılmasıyla birlikte saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören boyunca düzen ve protokol akışına uygun olarak anma programı yönetildi ve katılımcılar törene eşlik etti.

konuşma ve mesaj:

CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Ercan Bingöl törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine vurgu yaptı. Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, bağımsızlığı ve millet iradesini esas alan bir anlayışla kurulduğunu belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103 yıllık tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve demokrasi mücadelesinin tarihi olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar tören alanında hatıra fotoğrafı çektirdi; günün anısına daha sonra il başkanlığı binasında bir araya gelinerek pasta kesimi gerçekleştirildi.

dikkat çeken nokta:

Törene, Ankara’daki programları nedeniyle CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı katılamadı. Organizasyon, yokluklarına rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) BALIKESİR'DE KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YILINI DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI.