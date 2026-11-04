Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanında yanan otomobil şarampole uçtu, sürücü sağ kurtuldu

Balıkesir'de izmir-istanbul otobanında yanan otomobil şarampole uçtu

Balıkesir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yandı ve şarampole uçtu. Olay, İzmir-İstanbul Otobanı Sevişler Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 34 NCB 680 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önce alev aldı ardından şarampole yuvarlandı. Olay anında araçta sıkışma olmadığı, sürücünün yanan araçtan çıkmayı başardığı belirtildi.

Müdahale ve inceleme:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Savaştepe İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü; sağlık ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEN OTOMOBİL, YANARAK ŞARAMPOLE UÇTU. SÜRÜCÜNÜN YANAN ARAÇTAN ÇIKTIĞI AÇIKLANIRKEN, YANGIN EKİPLERCE SÖNDÜRÜLDÜ.