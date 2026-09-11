Balıkesir'de koli paketlerinde saklı 109 bin 300 sentetik ecza bulundu

Operasyonun özeti:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirdikleri çalışmada 4 koli içerisinde saklanmış durumda toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyon sonucunda yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeye ilişkin detaylar:

Polis tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tüm materyalin sentetik ecza formunda olduğu ve kolilerde paketlenmiş halde bulunduğu tespit edildi. Kollarda yapılan sayım ve kayıt işlemleriyle miktar kesinleştirildi; olayla ilgili yürütülen soruşturmada ele geçirilenlerin dağıtım veya satış amaçlı depolandığı değerlendiriliyor.

hukuki süreç ve devam eden çalışmalar:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı ve mahkeme tarafından tutuklanma kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve benzer olayların aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

BALIKESİR’DE 109 BİN 300 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ