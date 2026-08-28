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Balıkesir’de zafer coşkusu: bayrak yürüyüşü ve konserle anma

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak bayrak yürüyüşü ve Avlu Havuz'da Bodoslama konseriyle kutlanacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir’de zafer coşkusu: bayrak yürüyüşü ve konserle anma

Balıkesir 30 Ağustos'u bir arada ve coşkuyla anacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı programına davet etti. Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayramın bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak kentte düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Akın, Balıkesir'in Milli Mücadele yıllarında Anadolu'ya umut ışığı yakan bir merkez olduğunu ifade etti.

Akın'ın mesajı:

Başkan Akın, Kurtuluş Savaşı ve 30 Ağustos Zaferi'nin milletin azim, inanç ve kararlılığının simgesi olduğunu belirtti. Metinde, 30 Ağustos 1922 tarihine atıf yapılarak bu zaferin askeri başarı olmasının ötesinde bağımsızlık tutkusu ve milletin birlik-bereketine kanıt teşkil ettiği ifade edildi. Ayrıca Akın, Balıkesir halkının 15 Mayıs 1919'da başlayan işgale karşı ayağa kalktığını ve kentin Kuvayımilliye ruhuyla öncü rol üstlendiğini hatırlattı.

Mesajında kişisel bir vurgu da yapan Akın, "İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu" olduğunu belirterek Kuvayımilliye mirasını geleceğe taşımak için çalıştığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık için canlarını veren şehit ve gaziler minnetle anıldı.

Kutlama programı ve yürüyüş güzergahı:

Balıkesir'de kutlamalar akşam saatlerinde başlayacak. Vatandaşlar 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak ve 19.23'te 'al bayrağın gölgesinde' buluşma anı gerçekleştirilecek. Yürüyüş, sırasıyla Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi güzergâhından geçerek Atatürk Anıtı'nda sona erecek.

Yürüyüşün ardından Avlu Havuz önünde program devam edecek ve yerel müzik topluluğu Bodoslama konseriyle katılımcılara müzikli bir anma sunacak. Belediye çağrısında tüm hemşehriler birlik ve beraberlik içinde yürüyüşe katılmaya davet edildi.

Balıkesir yönetiminin mesajı, geçmişin fedakârlığına vurgu yaparken bugünün birlik iradesini güçlendirmeye odaklanıyor. Hazırlanan program, hem anma hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyarak kent sakinlerini aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor.

BALIKESİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK BAŞKAN AHMET AKIN

BALIKESİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK BAŞKAN AHMET AKIN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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