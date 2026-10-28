Balıkesirden cop31'e ortak çağrı: yerelden küresele iklim sorumluluğu

Balıkesir'den COP31’e hazırlık: farkındalık yerelden yükseliyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi Balıkesir'de düzenlenen etkinlik, iklim krizine yönelik yerel duyarlılığı artırmayı amaçladı. Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) ile Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SİSKAD) iş birliğinde gerçekleştirilen program, gazeteciler, sağlık temsilcileri, çevre gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Etkinliğin ana mesajı: iklim değişikliği çok boyutlu bir sorun

Programda öne çıkan vurgu, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığı, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve sağlık alanlarında somut etkiler doğurduğuydu. Tarımdan su kaynaklarına, gıda güvenliğinden halk sağlığına kadar günlük yaşamın birçok unsurunun iklimden etkilendiği katılımcılar tarafından paylaşıldı. Konuşmalarda, COP31 gibi uluslararası platformların yerel çalışmalarla desteklenmesinin ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesinin önemi sıkça dile getirildi.

Etkinlik, Kovandan Manşete adıyla arıların ekolojik dengedeki rolüne dikkat çekerken, doğadaki küçük değişimlerin tarımsal üretim ve yaşam kalitesi üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceğini vurguladı. Bu yaklaşım, iklim haberlerinin hem bilimsel hem de anlaşılır biçimde aktarılmasının gerekliliğini hatırlattı.

Gazeteciliğin rolü ve yerel aktörlerin katkısı

BGYC Başkanı ve TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Semra Aman Akyürek etkinlikte iklim gazeteciliğinin önemine değindi. Akyürek, iklim gazeteciliğinin sadece afetleri ya da kuraklığı haberleştirmek olmadığını; yarının sorunlarını bugünden görünür kılma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Katılımcılar, doğru, bilimsel ve anlaşılır bilginin toplumla buluşturulmasının iklim farkındalığını güçlendireceğini ifade etti.

SİSKAD Başkanı Muammer Özel ise sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında yürütülen yerel çalışmaları anlattı. Özel inisiyatifin, politika ve uygulamalarla birleştiğinde uzun vadeli bir etki yaratacağına dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın’ın katılımı ile gerçekleştirilen bölümde, çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ön plana çıktı. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık çalışanları ve basının iklim sorunlarının çözümünde ortak sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

M. Can Akyürek'in görsel iletişim ve arıcılık deneyimleri, iklim mesajlarının kamuoyuna ulaşmasında görsel anlatımın taşıdığı gücü ortaya koydu. Genç iletişimcilerin çevre sorunlarını etkili görseller ve anlaşılır anlatımlarla sunmasının, farkındalığı artırmada kilit rol oynayacağı ifade edildi.

Sağlıklı toplum, sağlıklı çevre anlayışı etkinlik boyunca tekrarlandı. Katılımcılar, iklim krizinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini tartışırken, sağlık ve çevre politikalarının birlikte ele alınmasının gerekliliğini vurguladı. Etkinlikte paylaşılan bir diğer güçlü cümle şöyleydi: "Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir çevreden bağımsız düşünülemez."

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Balıkesir'de gerçekleştirilen bu buluşma, küresel iklim gündeminin yerelde konuşulmasının önemini bir kez daha gösterdi. Yerel aktörlerin seslerinin uluslararası süreçlere taşınması, hem politika yapıcılar hem de toplum için güçlendirici bir adım olarak değerlendirildi.

BALIKESİR’DEN COP31’E GÜÇLÜ MESAJ: İKLİM İÇİN ORTAK SORUMLULUK