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Balıkesir'in şampiyon öğrencilerine validen kutlama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, LGS'de tam puan ve YKS'de ilk 100'e giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının ülke için kullanılmasını diledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balıkesir'in şampiyon öğrencilerine validen kutlama

Vali Ustaoğlu'ndan kutlama mesajı:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren öğrencileri tebrik etti. Şehre getirdikleri başarıların, gençlerin eğitim hayatında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

şampiyon öğrenciler:

LGS: Beril Sezer, Duru Kurtulmuş, Beyza Erbaş, Kuzey Geren, Miray Panç ve Defne Yıldız.
YKS: Semih Işık Yılmaz, Umut Güven, Emir Kunt, Mert Eren Kaymak, Melek Ceyda Bozan, Ceylin Naz Ölçer ve Hakan Certel.

ailelere teşekkür ve nasihat:

Vali Ustaoğlu, öğrencilere hitaben onları "gurur tablosu" olarak nitelendirerek, milli değerlerine sahip çıkarak, elde ettikleri başarı ve sahip oldukları zekâyı ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi.

Bu gurur tablosunun oluşmasında emeği bulunan aileleri de sabır, özveri ve desteklerinden dolayı kutlayan Vali Ustaoğlu, çocuklarının başarılarına sundukları katkı için teşekkür etti ve öğrencilerin başarılarının katlanarak artacağına inandığını belirtti.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU LGS ŞAMPİYONLARINI TEBRİK ETTİ

VALİ İSMAİL USTAOĞLU LGS ŞAMPİYONLARINI TEBRİK ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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