Balıkesirspor transferin son gününde üç Furkan'la kadrosunu güçlendirdi

Balıkesirspor transfer dönemini üç imza ile kapattı

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden kadrosunu transferin son gününde güçlendirdi. Yeni sezon hazırlıkları sürerken yönetim, hem tecrübe hem gençlik dengesi gözetilerek üç futbolcuyla birer yıllık sözleşme imzaladı.

transfer edilen oyuncular:

Furkan Çil — 33 yaşında, orta saha; geçtiğimiz sezon Karacabey Belediyespor forması giydi ve kulüple 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Furkan Say — 20 yaşında, orta saha; son olarak Aliağa FK’da oynadı ve 1 yıllık sözleşme ile transfer edildi.

Furkan Çetinkaya — 25 yaşında, stoper; geçtiğimiz sezon 52 Orduspor formasıyla 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi ve kendisiyle 1 yıllık sözleşme yapıldı.

kulübün mesajı ve beklentiler:

Balıkesirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 'Furkan Çil, Furkan Say ve Furkan Çetinkaya’ya camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verdi. Yönetim, yeni transferlerin hem saha içi derinliğe katkı sağlamasını hem de sezon hedeflerine destek olmasını bekliyor.

TRANSFERLERİN ORTAK NOKTASI İSE ÜÇ FUTBOLCUNUN DA “FURKAN” İSMİNİ TAŞIMASI OLDU FURKAN ÇİL