Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

Balıklıgöl’de açılan Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası, 5 alan ve 12-13 deneyim noktasında şehrin binlerce yıllık kültürünü dijital anlatımlarla sunuyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde, kentin tarihî ve kültürel mirasını dijital destekle ziyaretçilere aktarmayı amaçlayan Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası hizmete girdi. Proje, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde hazırlanarak ziyaretçilere yeni bir tanıtım deneyimi sunuyor.

Merkezin içerikleri ve yapılandırması:

Vali Hasan Şıldak tarafından tanıtılan alanda, kentin özgün kimliği ve Balıklıgöl'ün manevi atmosferi gözetilerek tasarlanmış bir merkez oluşturuldu. Proje kapsamında şu anda 5 alan ziyarete açıldı ve merkezde 12-13 ayrı noktada farklı dijital deneyimler yer alıyor. Bu alanlar; gastronomiden halk oyunlarına, tarihî mekanlardan dinî değerlere kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim sunacak şekilde kurgulandı.

Merkezde, kentin tarihi ve kültürel mirası dijital anlatımlarla detaylandırılıyor. Ayrıca ziyaretçilere yönelik etkileşimli sunumlar ve deneyim alanlarıyla hem bilgilendirme hem de eğitim amaçlı faaliyetler hedefleniyor.

Öne çıkan bölümler ve tematik alanlar:

Projede öne çıkan unsurlardan biri Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi. Bu bölümde, Şanlıurfa'nın "Peygamberler Şehri" kimliğinin yaşatılması amaçlanarak 12 peygamberin hatırası ve İslam döneminde bölgede yetişmiş önemli ilim insanlarının tanıtımları için geleneksel mimariyi andıran odalar içinde bilgi alanları oluşturuldu.

Bunun yanında yerleşkeyi Urfa Kalesi ile bütünleşik biçimde yansıtan büyük maket salonu, gök bilimi ve astronomi temalı deneyimler sunacak rasathane binası ve ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kahve evi de projede yer alıyor.

Vali Şıldak, merkezin dijital teknolojinin tüm imkânları kullanılarak oluşturulduğunu ve bölgedeki benzer uygulamalar arasında öne çıkabileceğini belirtti. Çalışmaların turizm ve eğitim amaçlı katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şıldak, projeye finansman ve destek veren İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanına teşekkür etti ve projeyi Şanlıurfa'ya armağan ettiklerini söyledi.

Ziyaretçiler, açılan dijital tanıtım merkezinden memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa&#039;da dijital tarih ve kültür adası açıldı

Şanlıurfa'da dijital tarih ve kültür adası açıldı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulanık'tan bakanlığa: MSB daire başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu
images

Öğrenciler Antalya'nın saklı mirasını adım adım keşfetti
images

Başiskele kasımda tiyatrodan söyleşiye yoğun bir kültür takvimi sunuyor
images

Sarıkamış'ın labirenti: asırlık Cer Atölyeleri korunmayı bekliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek