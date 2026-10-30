Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde, kentin tarihî ve kültürel mirasını dijital destekle ziyaretçilere aktarmayı amaçlayan Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası hizmete girdi. Proje, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde hazırlanarak ziyaretçilere yeni bir tanıtım deneyimi sunuyor.

Merkezin içerikleri ve yapılandırması:

Vali Hasan Şıldak tarafından tanıtılan alanda, kentin özgün kimliği ve Balıklıgöl'ün manevi atmosferi gözetilerek tasarlanmış bir merkez oluşturuldu. Proje kapsamında şu anda 5 alan ziyarete açıldı ve merkezde 12-13 ayrı noktada farklı dijital deneyimler yer alıyor. Bu alanlar; gastronomiden halk oyunlarına, tarihî mekanlardan dinî değerlere kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim sunacak şekilde kurgulandı.

Merkezde, kentin tarihi ve kültürel mirası dijital anlatımlarla detaylandırılıyor. Ayrıca ziyaretçilere yönelik etkileşimli sunumlar ve deneyim alanlarıyla hem bilgilendirme hem de eğitim amaçlı faaliyetler hedefleniyor.

Öne çıkan bölümler ve tematik alanlar:

Projede öne çıkan unsurlardan biri Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi. Bu bölümde, Şanlıurfa'nın "Peygamberler Şehri" kimliğinin yaşatılması amaçlanarak 12 peygamberin hatırası ve İslam döneminde bölgede yetişmiş önemli ilim insanlarının tanıtımları için geleneksel mimariyi andıran odalar içinde bilgi alanları oluşturuldu.

Bunun yanında yerleşkeyi Urfa Kalesi ile bütünleşik biçimde yansıtan büyük maket salonu, gök bilimi ve astronomi temalı deneyimler sunacak rasathane binası ve ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kahve evi de projede yer alıyor.

Vali Şıldak, merkezin dijital teknolojinin tüm imkânları kullanılarak oluşturulduğunu ve bölgedeki benzer uygulamalar arasında öne çıkabileceğini belirtti. Çalışmaların turizm ve eğitim amaçlı katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şıldak, projeye finansman ve destek veren İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanına teşekkür etti ve projeyi Şanlıurfa'ya armağan ettiklerini söyledi.

Ziyaretçiler, açılan dijital tanıtım merkezinden memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da dijital tarih ve kültür adası açıldı