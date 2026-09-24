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Balıköy’de ulaşım yatırımları hız kazandı: Değirmisaz grup yoluna asfalt geliyor

Balıköy’deki toplantıda Madanlar bağlantı yolunun tamamlandığı ve Balıköy–Değirmisaz 4,5 km grup yolunda asfalt çalışmalarının yakında başlayacağı bildirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balıköy’de ulaşım yatırımları hız kazandı: Değirmisaz grup yoluna asfalt geliyor

toplantı ve saha incelemeleri:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde düzenlenen koordinasyon toplantısında bölgedeki yatırımlar ve planlanan hizmetler masaya yatırıldı. Toplantı öncesinde yapılan saha incelemelerine AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, AK Parti Balıköy Belde Başkanı İbrahim İlgün, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar ile il genel meclisi üyeleri katıldı.

yol çalışmaları ve takvim:

Toplantıda, bölgenin ulaşım altyapısına öncelik verileceği vurgulandı. Heyet, Madanlar Köyü bağlantı yolunda yürütülen 2 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Bu tamamlanma, kırsal kesimdeki ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Balıköy ile Değirmisaz arasındaki 4,5 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu. Yetkililer, projenin tamamlanmasının bölgedeki ulaşım süresini kısaltacağını ve yol standardını yükselteceğini belirtti.

belediye hizmetleri ve beklentiler:

Toplantıda ulaşım projelerinin yanı sıra diğer belediye hizmetleri de değerlendirildi. Yerel yöneticiler, altyapı yatırımlarıyla birlikte bakım, güvenlik ve ulaşım konularında koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, bölge halkının günlük yaşamında hissedilir bir iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde saha denetimlerinin ve koordinasyon toplantılarının devam edeceğini, yatırımların önceliklendirilerek hayata geçirileceğini kaydetti.

BALIKÖY’DE ULAŞIM YATIRIMLARI VE BELEDİYELER ARASI DAYANIŞMA

BALIKÖY’DE ULAŞIM YATIRIMLARI VE BELEDİYELER ARASI DAYANIŞMA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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