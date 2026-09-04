Balkonda hayat bulan tablolar: 81 yaşında tuvali bırakmıyor

81 yaşında tuvalin başında: Alancık köyünün kendi kendine yetiştirdiği ressamı

Zonguldak merkez ilçesi Alancık köyünde oturan 81 yaşındaki Ermiş, resimle ilgili herhangi bir eğitim almadan, izleyerek ve deneyerek kendini geliştirdi. Eşini kaybettikten sonra dört çocuğunu büyütüp okutan ve beş torunu olan Ermiş, hobi olarak başladığı resim çalışmalarında yıllar içinde üretken bir koleksiyon oluşturdu.

resme başlaması ve ilk eserler:

Resim yapmaya başladığında amacı evinin duvarını süsleyecek işler ortaya koymaktı. İzlediği programlarda Bob Ross'u takiben öğrendiklerini uygulayan Ermiş, kısa sürede üretkenleşti; kaynaklara göre ilk dönemlerde 44 tablo yaptı ve 2006 yılında bir sergi açtı. Kendi ifadesiyle televizyon programları ve kartpostallardan ilham alarak tepeler, dağlar ve manzaralar çizmeye başladı.

günlük rutini, ilham kaynakları ve teknikleri:

Ermiş, çalışmalarını genellikle evinin balkonunda sürdürüyor. Bahçe işleri ve bulmacalarla geçen günün ardından tuvali eline alıp saatlerce resim yapıyor; bu anlarda 'dünyayı unuttuğunu' belirtiyor. En çok manzara resimlerine eğildiğini söyleyen Ermiş, eski köy evlerini de tasvir etmeyi hobisi haline getirdi ve o evler söküldükçe onlara daha çok değer verdiğini anlattı.

Kendini geliştirmesinde en büyük katkının TRT 2'deki Bob Ross programları olduğunu vurgulayan Ermiş, izleyerek öğrendiği fırça tekniklerini ve renk kullanımını uygulayarak ilerlediğini aktarıyor. Bir anısını da şu sözlerle paylaşıyor: pazarda bir tablonun peşinden giderken ressamın satıp gitmesi, onu 'kendi eserimi yapmalıyım' düşüncesine itti.

aile yaşamı ve zorluklarla başa çıkışı:

Hayatındaki en ağır dönemin eşinin genç yaşta ölümü olduğunu anlatan Ermiş, eşi 42 yaşında vefat ettiğinde kendisinin 40 yaşında olduğunu söylüyor. Bu dönemde dört kızını tek başına büyütüp okutmak zorunda kalan Ermiş, resimle meşgul olmanın kendisine güç verdiğini ifade ediyor. Bugün ise kışın kent merkezinde, yazın köyde zaman geçiriyor; kızının ev işlerini üstlenmesi sayesinde çalışma saatleri buluyor.

Günümüzde komşuluk ilişkilerinin değiştiğini düşünen Ermiş, geçmişte insanlarda daha çok saygı ve dayanışma olduğunu söylüyor. Televizyon ve telefonların hayatları değiştirdiğini, artık eskisi gibi ziyaretleşmenin azaldığını belirtiyor.

eserleri ve sergi planı:

Kaynaklarda Ermiş'in yapmış olduğu eser sayısı farklılık gösterse de anlatımda 44 tablo yaptığı, evinde ise toplam 80 tablo bulunduğu aktarılıyor. Evinin balkonunda gösterdiği çalışmalarını çevresindekilere de sergileyen Ermiş, bazı tablolarını 15-17 Eylül tarihlerinde açacağı sergide izleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Ermiş, gelenlere çalışmalarını göstermekten memnuniyet duyduğunu ve ilgiden mutlu olduğunu söylüyor.

Ermiş'in hikayesi, formal eğitim olmadan ve yaşamın zorluklarına rağmen sanat üretmenin, kişisel dayanma gücünü ve toplum içindeki görünürlüğü nasıl artırabildiğinin örneğini veriyor. Balkonunda fırçayı elinden düşürmeyen bu sanatçı, izledikleri ve deneyimleriyle kendi üslubunu oluşturmuş durumda.

ŞAHİNDE ERMİŞ (80)