Balya üreticisinin uluslararası başarısı:

Balya ilçesinden üretici Banu Yelgeçer, 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda salgı balı kategorisinde birincilik elde etti. Yarışmada yaklaşık 90 ürünün arasından sıyrılan Yelgeçer, Balya'nın doğal zenginliklerini ve üretici emeğini uluslararası platformda temsil etti.

Kongre, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Arıcılar Birliği, Muğla İli Arıcılar Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Uluslararası Arı Birlikleri Federasyonu Apimondia desteğiyle düzenlendi. Yarışmada ballar monofloral (tek çiçekli), polifloral (çok çiçekli) ve salgı balı olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirildi.

Değerlendirme süreci ve elde edilen kriterler:

Ballar, alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı kör tadım oturumlarında duyusal olarak sınandı ve laboratuvar analizlerinden geçirildi. Balya meşe balı, hem duyusal değerlendirmede hem de bilimsel analizlerde elde ettiği üstün sonuçlarla jüri tarafından salgı balı kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Yelgeçer, yarışmanın Muğla gibi Türkiye bal üretiminde merkezi sayılan bir yerde yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını vurguladı; Muğla'nın ülke bal üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini, çam balı üretiminin ise yüzde 90'ını karşıladığına dikkat çekti.

Doğal üretim alanı ve aile emeği:

Yaklaşık 10 yıldır ailece arıcılık yaptıklarını belirten Yelgeçer'in arılıkları, Balya'ya bağlı kırsal Söbücealan Mahallesi'nde, yaşlı meşe ormanları içinde bulunuyor. Üreticinin aktardığına göre bölgede tarımsal faaliyet yapılmaması, ürünlerinde pestisit veya kimyasal kalıntı riskini azaltıyor; bu durum balın doğallığına doğrudan katkı sağlıyor.

Aileyle yürütülen üretim sürecinde eşi de aktif rol alıyor; Yelgeçer, üretimin ortak emek ve aile dayanışmasıyla yapıldığını belirterek, birlikte çalışmanın ve kadın emeğinin önemini öne çıkardı.

Yeni hedefler ve yerel takdir:

Yarışma sonrası Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ile Muğla ve Balıkesir Arıcılar Birlikleri'nin ziyaretleriyle tebrik edilen Yelgeçer, elde ettikleri başarının bir sonraki adımda uluslararası platformlara taşınmasını amaçlıyor. Kendisi, Paris ve Londra'da düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Yelgeçer, üretimin Anadolu toprağının temel değerlerinden biri olduğunu vurgularken aile sıcaklığıyla yürüttükleri çalışmanın kendilerini var eden unsur olduğunu ifade etti. Kendi ifadesiyle: "Biz ürettikçe var oluyoruz."

Balya'nın meşe balı, elde ettiği bu ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınırlıkla hem bölgenin temiz üretim potansiyelini görünür kıldı hem de yerel üreticilerin emeğinin ve doğal kaynakların korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı.

YAKLAŞIK 90 BALIN YARIŞTIĞI SALGI BALI KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK KAZANAN BANU YELGEÇER, BALYA’NIN DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ VE ÜRETİCİ EMEĞİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL ETTİ.