Bandırma nüfusu 169 bin 476’ya çıktı; Balıkesir’de dördüncü büyük ilçe

Bandırma'nın nüfusu 2025'te 169 bin 476 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sayım sonuçlarına göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinin nüfusu 169 bin 476 olarak kaydedildi. Veriler, ilçenin bir önceki yıla göre nüfusunu artırdığını gösteriyor.

ilçenin yıllık değişimi:

Bandırma, 2025'te nüfusunu bir önceki yıla göre yüzde 1,26 oranında yükseltti. Bu artış, ilçenin Balıkesir içindeki nüfus dinamiklerinde istikrarlı bir konum koruduğunu işaret ediyor.

Balıkesir'de nüfus sıralaması:

Balıkesir genelinde nüfus açısından ilk sırada Karesi yer alıyor; Karesi'nin nüfusu 189 bin 444 olarak kaydedildi. Bunu 188 bin 858 ile Altıeylül ve 176 bin 251 ile Edremit takip ediyor. Bandırma, bu iller arasından sonra dördüncü sırada konumlanıyor.

Bandırma'nın ardından gelen ilçeler arasında Ayvalık (75 bin 815), Gönen (75 bin 730) ve Burhaniye (68 bin 370) bulunuyor. Bu veriler, Balıkesir içindeki nüfus yoğunluğunun merkez ve sahil ilçelerinde toplandığını gösteriyor.

İl genelinde ise toplam nüfus 1 milyon 284 bin 517 olarak açıklandı. Bandırma'nın kaydettiği yüzde 1,26'lık artış, ilçenin bölgesel sıralamadaki yerini güçlendirirken, nüfus dağılımı kent içi dengelerin korunmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

BANDIRMA’NIN NÜFUSU 169 BİN 476’YA YÜKSELDİ