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Talas meclisi kasım kararlarıyla kırsal gaz ve inşaat güvenliğine odaklandı

Talas Belediye Meclisi kasım toplantısında 14 madde karara bağlandı; öncelikler inşaat güvenliği, kırsal doğal gaz, 2027 gelir tarifesi ve eğitim desteğiydi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Talas meclisi kasım kararlarıyla kırsal gaz ve inşaat güvenliğine odaklandı

Talas Belediyesi kasım meclis toplantısı

Talas Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yönetiminde yapıldı. Toplantıda, ilçe ihtiyaçları ve geleceğe dönük öncelikler ele alınarak 14 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis salonunda sunulan raporlar ve komisyon çalışmalarına dayalı kararlar, ilçenin altyapı, güvenlik ve eğitim alanlarına yönelik somut adımlar içerdi.

inşaat ve yıkım alanlarında güvenliğin standarda bağlanması:

Toplantının öne çıkan kararlarından biri, ilçe genelindeki inşaat ve yıkım sahalarında güvenlik uygulamalarının tek tip hale getirilmesine dair tavsiye kararı oldu. Kararda; inşaat ve yıkım alanlarının çevresinin güvenli şekilde kapatılması, yaya ve araç geçişlerinin emniyetli biçimde düzenlenmesi, ikaz ve uyarı levhalarının bulundurulması, gece görünürlüğünün sağlanması ve kamuya ait yol ile kaldırımların korunması gibi tedbirler yer aldı. Amaç, hem çalışma güvenliğini hem de toplum sağlığını korumak olarak açıklandı.

mali ve altyapıya ilişkin kararlar:

Mecliste ayrıca 2027 mali yılı gelir ücret tarifesi görüşülüp kabul edildi. Kırsal mahallelerin doğal gaz ihtiyacına yönelik gündemde ise önemli bir düzenleme yapıldı: köy yerleşim planına göre yürütülen doğal gaz çalışmalarında ileride imar planı değişikliği nedeniyle hattın yer değiştirmesi (deplase) gerekmesi durumunda, ortaya çıkacak ek ücretin belediye tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Bu adımın kırsal yerleşimlerde enerjiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

eğitim ve atölye düzenlemesi:

Eğitime destek kapsamında alınan kararlardan biri, Talas Belediyesi bünyesindeki Çini Atölyesinin kapatılmasının ardından atölyeye ait taşınır malzemelerin hususuydu. Meclis, bu malzemelerin kurslarda kullanılmak üzere Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devredilmesini onayladı. Karar, mevcut ekipmanların eğitim amaçlı değerlendirileceğini ve mesleki kurslara katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alınan kararların ilçe ve hemşehriler için hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine katkı ve destekleri için teşekkür etti. Talas Belediye Meclisi, bir sonraki olağan toplantısını 7 Aralık 2026 Pazartesi günü gerçekleştirmek üzere sona erdi.

TALAS BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN...

TALAS BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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