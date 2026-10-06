Bandırma'da gelişigüzel bırakılan tadilat atıkları yolu cam parçalarıyla doldurdu

Bandırma'da tadilat atıkları yola savruldu

Bandırma’nın İstiklal Caddesi’nde bir binada yapılan tadilat sırasında ortaya çıkan atıklar, uygun biçimde toplanmayıp gelişigüzel bırakıldı. Atıkların çöp konteynerinin yanında bulunan ağacın kenarına konulması, rüzgârın etkisiyle tehlikeli bir olaya yol açtı.

olayın gelişimi:

Atıklar arasında bulunan duşakabin camı rüzgârın etkisiyle bulunduğu yerden savrularak yola düştü. Cam büyük bir gürültüyle kırılarak kaldırım ve yol üzerine dağıldı; kırılan cam parçaları araç ve yayalar için kısa süreli tehlike oluşturdu. Olay sırasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi.

müdahale ve sonuç:

Çevredeki esnaf, muhtemel bir kazayı önlemek amacıyla cam parçalarını süpürerek temizleme çalışması başlattı. Yapılan müdahaleyle yol ve kaldırım yeniden güvenli hale getirildi ve ciddi bir zarar oluşması engellendi. Olay, tadilat atıklarının uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmemesinin çevre ve can güvenliği açısından yaratabileceği riski gösterdi.

BANDIRMA’DA TADİLAT ATIKLARI YOLA SAVRULDU, DUŞAKABİN CAMLARI TUZLA BUZ OLDU