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Bandırma'da gelişigüzel bırakılan tadilat atıkları yolu cam parçalarıyla doldurdu

Bandırma İstiklal Caddesi'nde tadilat atıkları gelişi güzel bırakılınca rüzgar duşakabin camını yola savurdu; esnaf camları temizledi, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da gelişigüzel bırakılan tadilat atıkları yolu cam parçalarıyla doldurdu

Bandırma'da tadilat atıkları yola savruldu

Bandırma’nın İstiklal Caddesi’nde bir binada yapılan tadilat sırasında ortaya çıkan atıklar, uygun biçimde toplanmayıp gelişigüzel bırakıldı. Atıkların çöp konteynerinin yanında bulunan ağacın kenarına konulması, rüzgârın etkisiyle tehlikeli bir olaya yol açtı.

olayın gelişimi:

Atıklar arasında bulunan duşakabin camı rüzgârın etkisiyle bulunduğu yerden savrularak yola düştü. Cam büyük bir gürültüyle kırılarak kaldırım ve yol üzerine dağıldı; kırılan cam parçaları araç ve yayalar için kısa süreli tehlike oluşturdu. Olay sırasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi.

müdahale ve sonuç:

Çevredeki esnaf, muhtemel bir kazayı önlemek amacıyla cam parçalarını süpürerek temizleme çalışması başlattı. Yapılan müdahaleyle yol ve kaldırım yeniden güvenli hale getirildi ve ciddi bir zarar oluşması engellendi. Olay, tadilat atıklarının uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmemesinin çevre ve can güvenliği açısından yaratabileceği riski gösterdi.

BANDIRMA’DA TADİLAT ATIKLARI YOLA SAVRULDU, DUŞAKABİN CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

BANDIRMA’DA TADİLAT ATIKLARI YOLA SAVRULDU, DUŞAKABİN CAMLARI TUZLA BUZ OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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