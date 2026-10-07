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Bandırma'da palamut tezgâh fiyatları düştü, ilgi arttı

Bandırma'da seyyar balıkçı tezgâhlarında iri palamutlar tanesi 100 lira, küçük boylar 75 liradan satılıyor; fiyat düşüşü vatandaş ilgisini artırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Emre Koç

Bandırma'da palamut tezgâh fiyatları düştü, ilgi arttı

tezgâhlarda düşen fiyatlar:

Bandırma'da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları geriledi. İri palamutlar tanesi 100 lira, küçük boy palamutlar ise 75 liradan satışa sunuluyor.

satış noktalarında durum:

Seyyar balıkçılar, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde tezgâh açıyor. Tezgâhlarda palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor ve günün öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

tüketici ilgisi ve etkileri:

Fiyatlardaki gerileme, vatandaşların balığa olan ilgisini artırdı; palamut, hem erişilebilir fiyatı hem de tezgâh çekiciliğiyle alıcıların tercihleri arasında öne çıkıyor.

BANDIRMA’DA PALAMUT 100 LİRAYA DÜŞTÜ

BANDIRMA’DA PALAMUT 100 LİRAYA DÜŞTÜ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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