maç öncesi değerlendirme:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında OK TENT Obrenovac ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak ve turuncu-beyazlı ekip hazırlıklarını günü tek antrenmanla tamamladı.

dudova'dan hedef ve odak açıklaması:

Takımın pasör çaprazı Iva Dudova, mücadele öncesinde takımın önceliklerini anlattı. Dudova, "Her maçta iyi voleybol oynamaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmek bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde bizi yeni bir mücadele bekliyor ve bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. İlk sayıdan son sayıya kadar odağımızı korumamız gerektiğinin farkındayız. Umarım sahada sergileyeceğimiz iyi performans ve alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

sembolik para atışı:

Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçen sezondan bu yana sürdürdüğü sembolik para atışı geleneğini bu karşılaşmada da devam ettirecek. Seremonide sembolik para atışını Neslihan Demir gerçekleştirecek. Neslihan Demir, 7 sezon boyunca Eczacıbaşı forması giymiş; bu süreçte 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanmış ve takım kaptanlığı yapmıştır.

IVA DUDOVA, "UMARIM ALACAĞIMIZ GALİBİYETLE TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDEBİLİRİZ" DEDİ.