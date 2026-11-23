kampanya şehirde görünürlük hedefliyor:

1965 Samsunspor Derneği, kulübe destek amacıyla 'Sen yeter ki inan, bir şehir gelecek arkandan!' sloganıyla yeni bir kampanya başlattı. Dernek yetkilileri, hareketin amacının sadece maddi destek toplamak değil, şehrin farklı kesimlerini Samsunspor etrafında birleştirmek olduğunu belirtiyor.

ilk adım: toplu taşımada sticker çalışması:

Kampanyanın ilk uygulaması, Atakum-Türkiş Minibüsçüleri Kooperatifi ile yapılan iş birliğiyle hayata geçirildi. Hatlarda hizmet veren 110 minibüse kampanya stickerları yerleştirildi; bu uygulama, armanın şehir içinde sürekli görünür olmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

amaç: şehir birliği ve görünür destek:

Dernek yönetimi, projeyi tanıtırken birlik mesajına vurgu yaptı. Başkan Yardımcısı Eray Cındık konuyla ilgili, 'Bu hareket, sahaya çıkan armanın yalnız olmadığını, sırtını koca bir şehre dayadığını hissettirme davasıdır' ifadelerini kullandı. Açıklamada, kampanyanın önümüzdeki günlerde farklı esnaf grupları ve şehir dinamiklerinin katılımıyla genişletileceği bildirildi.

Görsel materyalin toplu taşıma araçlarına yerleştirilmesi, kısa vadede marka görünürlüğünü artırırken uzun vadede kent içi dayanışmanın sembolik bir göstergesi olmayı amaçlıyor. Dernek, kampanyayı çeşitlendirerek daha fazla sokak ve iş koluna yaymayı planlıyor; bu yaklaşım hem saha içi motivasyonu hem de şehir desteğini güçlendirmeyi hedefliyor.

KAMPANYANIN İLK ADIMI, ATAKUM-TÜRKİŞ MİNİBÜSÇÜLERİ KOOPERATİFİ İŞ BİRLİĞİYLE ATILDI. BU KAPSAMDA HATTA HİZMET VEREN 110 MİNİBÜSE KAMPANYA STİCKERLARI YERLEŞTİRİLDİ.