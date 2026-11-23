Samsun'da ağız sağlığı vurgusu: çeyrek asırlık diş hekimlerine teşekkür

Samsun'da Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Programa Uzm. Dr. Mustafa Uras ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin katıldı ve diş hekimleri ile sağlık çalışanları bir araya geldi.

programın açılış konuşmaları:

Etkinlik, açılış konuşmalarını yapan Uzm. Dr. Mustafa Uras ve hastane başhekimi Dt. Cihan Kocabaş ile başladı. Konuşmalarda, ağız ve diş sağlığının toplum sağlığı açısından önemi ile mesleğin sorumlulukları vurgulandı ve sağlık çalışanlarının özverili hizmetlerine dikkat çekildi.

teşekkür ve geleneksel kutlama:

Program kapsamında meslek hayatında 25 yılı geride bırakan diş hekimlerine teşekkür plaketi takdim edildi. Çeyrek asrı tamamlayan hekimlerin emek ve katkılarına teşekkür edilen törende, geleneksel pasta kesimi ile kutlama sonlandırıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının gününü kutlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

PROGRAMDA PASTA KESİMİ YAPILDI.