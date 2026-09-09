Bandırma'da üniversite öğrencisine yönelik saldırıda iki sanığa uzun hapis cezaları

Duruşmada verilen karar:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görülen davada, Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üniversite öğrencisi Ş.Ö.'ye yönelik suçlamalarla yargılanan tutuklu sanıklar E.A. ve Y.E.C. hakkında hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, E.A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Y.E.C. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adli bulgular ve tanık beyanları:

Duruşmalarda dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporu ve DNA inceleme sonuçları tartışıldı. Mağdur avukatı Betül Agen Eraslan, mağdurun iç çamaşırı, çorabı ve kıyafetlerinde her iki sanığa ait DNA profilleri ile sperm hücrelerinin tespit edildiğini bildirdi. Tanıklardan biri olay gecesi mağdur ile sanıklardan birini araçla gezdirdiğini, mağdurun alkollü olduğu için yurda alınamayacağını düşünerek başka bir arkadaşlarının evine bıraktıklarını ifade etti.

Tanıklardan diğerleri ise bir WhatsApp grubunda mağdurun mahrem fotoğraflarının paylaşıldığını gördüklerini; bir tanık da E.A.'nın bu grupta söz konusu fotoğrafları paylaştığını ileri sürdü. Mağdur avukatı, müvekkilinin yalnızca alkollü olmadığını, bilincini kaybetmiş durumda bulunduğunu ve cinsel eylemin rızaya dayanmadığını savundu.

Savunma talepleri ve mahkeme değerlendirmesi:

Sanık müdafileri, Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek önceki savunmalarının dikkate alınmasını istedi. Buna karşın mahkeme heyeti, iddia ve deliller ışığında suçlamaların sabit olduğuna hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararda, suçların vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki adli tıp ve DNA sonuçlarının belirleyici olduğu vurgulandı. Mahkeme, cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulamadan hüküm kurdu ve sanıkların mahkumiyetlerine karar verdi.

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