Bankacılıkta 'eskiyen normaller' yeniden tanımlanıyor: tüketici daha az masraf, daha az zahmet istiyor

ING araştırması tüketici beklentilerindeki değişimi ölçtü

ING Türkiye’nin 'Eskiyen Normaller Araştırması', dijitalleşmenin bankacılıkta hangi uygulamaları 'eski' hale getirdiğini gösteriyor. Araştırma, müşterilerin günlük finansal işlemlerden kaynaklanan ek maliyet ve fiziksel zahmetleri giderek daha az kabul ettiğini ortaya koyuyor.

hangi uygulamalar 'normal' kabul edilmiyor:

Araştırma katılımcılarının yüzde 80i kredi kartı yıllık aidatı ödemeyi normal bulmuyor. FAST/Havale/EFT işlemlerinde ücret ödemeyi normal saymayanların oranı 73, SWIFT işlemlerinde masraf ödemeyi normal bulmayanların oranı ise 65 olarak ölçüldü. Buna ek olarak fatura ödemek için şubeye veya fiziksel noktaya gitmeyi normal görmeyenler 76 ile öne çıkarken, başka bankanın ATM’sini kullanırken ücret ödemeyi normal saymayanlar 69, genel olarak bankacılık işlemleri için şubeye gitmeyi normal bulmayanlar ise 68 oranında.

talep ve beklenti arasında belirgin fark:

Tüketiciler mevcut uygulamaların kalkmasını güçlü şekilde isterken, bu değişikliklerin gerçekleşeceğine dair beklentileri daha sınırlı. Katılımcıların yüzde 60ı kredi kartı yıllık aidatının, yüzde 58i FAST/Havale/EFT ücretlerinin ve yüzde 41i SWIFT ücretlerinin önümüzdeki beş yıl içinde hayatlarından çıkmasını istiyor. Ancak aynı uygulamaların gerçekten ortadan kalkacağını düşünenlerin oranı kredi kartı yıllık aidatı için 41, FAST/Havale/EFT ücretleri için 37 ve SWIFT ücretleri için yalnızca 24 seviyesinde kaldı. Özellikle SWIFT ücretleri, değişim talebinin yüksek ancak değişim beklentisinin düşük olduğu alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

yeni öncelikler: masrafsızlık ve zahmetsizlik:

Önümüzdeki beş yılda tüketicilerin en çok önemsediği beklentiler arasında yüzde 83 ile masrafsızlık ve yüzde 81 ile zahmetsizlik öne çıkıyor. Zahmetsizlik bağlamında şubeye gitmenin azalması önemli: Katılımcıların yüzde 50si şubeye gitmenin hayatından çıkmasını isterken, yüzde 56si önümüzdeki beş yıl içinde bunun gerçekten ortadan kalkacağını düşünüyor.

ING’nin yaklaşımı ve aldığı adımlar:

Bankanın açıklamasına göre ING, masrafsız ve zahmetsiz bankacılık yönünde somut adımlar attı. Bireysel müşteriler, EFT/Havale/FAST işlemlerini ING Mobil üzerinden ücretsiz gerçekleştirebiliyor. ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı aidatsız sunulurken, ING Bonus Kredi Kartı aylık belirli harcama koşuluyla aidatsız kullanılabiliyor. Ayrıca banka, dijital kanallar üzerinden yapılan SWIFT işlemlerinde banka ve muhabir banka masraflarını kaldırarak Türkiye’de tüm bireysel müşterilerine masrafsız SWIFT hizmeti sunduğunu belirtiyor. ING, müşterilerine yatırım işlemlerinde de MKK ücreti ödemeden işlem yapma imkânı tanıyor.

Sonuç olarak araştırma, dijitalleşmenin tüketici beklentilerini masraf ve zahmetten arınmış hizmetler yönünde şekillendirdiğini ve bankaların bu taleplere yanıt vermesinin rekabet açısından belirleyici olacağını gösteriyor.

ING TÜRKİYE'NİN "ESKİYEN NORMALLER ARAŞTIRMASI", DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE TÜKETİCİLERİN BANKACILIK DENEYİMLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN DEĞİŞTİĞİNİ ORTAYA KOYDU.