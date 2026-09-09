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İzmir'de 104'üncü yıl coşkusu gökyüzünde SOLOTÜRK, sokaklarda süvari birlikleriyle yankılandı

İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı kutlandı; sabah törenlerinden akşam SOLOTÜRK gösterisine kadar süren programda Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı doldu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmir'de 104'üncü yıl coşkusu gökyüzünde SOLOTÜRK, sokaklarda süvari birlikleriyle yankılandı

İzmir'de kurtuluş törenleri

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Gün boyu süren program, akşam saatlerinde gökyüzü şovu ve süvari birliklerinin yürüyüşüyle devam etti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezini kırmızı beyaza boyadı; buluşma noktası olarak Gündoğdu Meydanı öne çıktı.

SOLOTÜRK sema gösterisi:

Etkinliklerin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri, yüksek hız ve çeviklik içeren SOLOTÜRK gösterisiydi. Gökyüzündeki manevralar, İzmir semalarında görsel bir şölen oluşturdu ve izleyiciler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Programın bu bölümü, kutlamalara ayrı bir ritim ve coşku kattı.

Süvari birliklerinin yürüyüşü:

Karada ise süvari birlikleri 9 Eylül 1922'deki biçimi anımsatan görüntülerle sokaklardaydı. Kültürpark Lozan kapısı'ndan çıkan birlikler, Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yaptı. Heybetli atları ve düzenli adımlarıyla ilerleyen birliklere İzmir halkı alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

Sabah törenlerinden akşam şovuna kadar süren kutlamalar, kentte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi; etkinliğe katılanlar anma gününü coşkuyla yaşadı.

İzmir&#039;de havada karada kurtuluş coşkusu

İzmir'de havada karada kurtuluş coşkusu

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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