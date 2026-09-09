Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

kabul:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
katılımcılar ve unvanlar:
Kabulde ismi geçen taraflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tom Barrack olarak kaydedildi; Barrack, metinde hem Ankara büyükelçisi hem de Suriye ve Irak özel temsilcisi sıfatıyla yer aldı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’I KABUL ETTİ.
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