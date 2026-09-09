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Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

kabul:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

katılımcılar ve unvanlar:

Kabulde ismi geçen taraflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tom Barrack olarak kaydedildi; Barrack, metinde hem Ankara büyükelçisi hem de Suriye ve Irak özel temsilcisi sıfatıyla yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’I KABUL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’I KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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