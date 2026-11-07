Bankanın aktif büyüklüğü 341 milyar TL'ye ulaştı, yatırımda masrafsız dönem başlıyor

ING Türkiye'nin 9 aylık performansı:

ING Türkiye, 2026 üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın yılın ilk dokuz ayında konsolide aktif toplamı 341 milyar TL, vergi öncesi karı 2,1 milyar TL ve toplam özkaynakları 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla finansal kiralama alacakları dahil Türkiye ekonomisine 194 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 222,4 milyar TL kredi desteği sağlandı; mevduat büyüklüğü ise 223 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, bankanın performansını değerlendirirken küresel belirsizlik ve jeopolitik risklere rağmen müşterileri ve ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı. Gökgöz, "Küresel ekonomide jeopolitik risklerin, artan belirsizliklerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiği bir dönemde, müşterilerimizi ve ekonomiyi desteklemeye devam ettik. Dijitalleşme, müşteri ilişkilerinde derinleşme ve ING’nin küresel gücünü müşterilerimiz için değere dönüştürme odağında büyümemizi sürdürdük" dedi. Banka yıl sonuna göre mevduatta %23, aktif büyüklüğünde %22 artış ve finansal kiralama alacakları dahil nakdi kredi büyümesinde %31 oranında artış bildirdi.

Masrafsız bankacılık ve yatırımda yeni adım:

ING, müşterilerine masrafsız ve zahmetsiz bir deneyim sunma stratejisini derinleştiriyor. Bireysel müşteriler, mobil uygulama üzerinden EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor; aidatsız kredi kartı seçenekleri sunuluyor. Banka, dijital kanallar aracılığıyla yapılan SWIFT işlemlerinde hem banka hem de muhabir banka masraflarını kaldırarak, Türkiye'de tüm bireysel müşterilerine masrafsız SWIFT hizmeti sunan banka konumunda olduğunu açıkladı. Şahıs işletmeleri de SWIFT masrafsızlığı ayrıcalığından yararlanabiliyor.

Yatırım alanında da masrafsızlık yaklaşımı uygulanıyor: ING Türkiye, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretlerini müşterileri adına üstlenmeye başladı. Böylece bireysel müşteriler yatırım fonları, hisse senetleri, devlet tahvilleri ve hazine bonoları dahil olmak üzere yatırım işlemlerini MKK hesap açılış, alım-satım, bakım ve saklama ücretleri olmadan yapabiliyor. Gökgöz, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılarken bankacılığı daha kolay ve masrafsız hale getirmeye odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı erişim ve sürdürülebilir finansman odağı:

ING Mobil, yatırım araçlarını tek noktadan takip etme, analiz etme ve karşılaştırma imkanı sağlayarak kapsamlı bir yatırım platformu olarak konumlandırıldı. Bankanın iştiraki ING Yatırım üzerinden hayata geçirilen yurt dışı piyasa hizmeti ile yatırımcılar Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarındaki hisse senetleri, ETF'ler ve vadeli işlem kontratlarına erişim sağlamaya başladı. Gökgöz, "Birikimi büyüyen müşterilerimize dijital, bağımsız ve global bir yatırım deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz" diyerek ING'nin global ağına vurgu yaptı; açıklamada ING'nin 18 ülkede 40'tan fazla piyasaya uzanan global ağı referans gösterildi.

Sürdürülebilir finansman da bankanın öncelikleri arasında. Gökgöz, ING Grubu'nun 2020'den bu yana Türkiye odağında doğrudan finansman sağlayarak, finansmanı koordine ederek veya aracılık ederek yaklaşık 17 milyar euro sürdürülebilir finansmanı harekete geçirdiğini belirtti. Antalya'da düzenlenecek COP31'in enerji dönüşümü, elektrifikasyon, yeşil yatırımlar ve iklim finansmanını küresel gündemin merkezine taşıyacağını söyleyen Gökgöz, grup olarak COP süreçlerine katılımın süreceğini ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ALPER GÖKGÖZ