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Paris'te TEI deniz motoru ve gaz türbini yetkinliğini uluslararası sahnede sergiledi

TEI, EURONAVAL 2026'da gaz türbini ve deniz motoru hizmetlerini tanıtarak uluslararası iş birlikleri ve yeni projelere yönelik görüşmeler yürüttü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Paris'te TEI deniz motoru ve gaz türbini yetkinliğini uluslararası sahnede sergiledi

Fuar katılımı ve sunumlar:

TEI, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen EURONAVAL 2026 fuarına katıldı. Etkinlik süresince şirket, gaz türbini teknolojilerindeki deneyimini ve deniz motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon hizmetlerini uluslararası sektör temsilcilerine aktardı. Fuar kapsamındaki görüşmelerde TEI mühendislerinin yetkinlikleri sunuldu ve yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Yetkililerin ziyareti:

Fuar boyunca Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Murat Şeker ve Askerî Ataşe Albay Yusuf Kılıç TEI standını ziyaret ederek şirketin sunduğu teknoloji ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretler, kurumlar arası temasların güçlendirilmesine katkı sağladı.

Uluslararası iş birlikleri ve hedefler:

TEI, motor teknolojileri alanındaki bilgi birikimi ve mühendislik yetkinlikleriyle uluslararası savunma, havacılık ve denizcilik ekosistemindeki iş birliklerini geliştirmeye yönelik adımlarını sürdürdüğünü vurguladı. Fuar sürecinde başlatılan görüşmelerin, ilerleyen dönemde somut proje ve ortaklıklara dönüşmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN LİDER MOTOR ŞİRKETİ TEI, 3-6 KASIM 2026 TARİHLERİNDE FRANSA’NIN PARİS KENTİNDE...

TÜRKİYE’NİN LİDER MOTOR ŞİRKETİ TEI, 3-6 KASIM 2026 TARİHLERİNDE FRANSA’NIN PARİS KENTİNDE DÜZENLENEN EURONAVAL 2026’YA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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