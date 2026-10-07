Barbaros Hayreddin Paşa, Trabzon açıklarında deniz tabanını sismik verilerle haritalamaya başladı

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Doğu Karadeniz rotası

Barbaros Hayreddin Paşa, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) projesi kapsamında Trabzon açıklarında petrol ve doğal gaz arama ile sismik veri toplama çalışmalarına başladı. Geminin Batı Karadeniz’deki faaliyetlerinin ardından Doğu Karadeniz’e yöneldiği, 24 Eylül tarihinde Trabzon Limanı’nda ikmal, bakım ve onarım için demirlediği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından limandan ayrılarak sahada çalışmaya başladığı belirtildi.

Geminin temel görevi, deniz tabanının jeolojik yapısını inceleyerek petrol ve doğalgaz potansiyeline ilişkin sismik veriler toplamak. Plan kapsamında çalışmaların Ekim 2026-Haziran 2027 döneminde Tirebolu ile Rize arasındaki Karadeniz açıklarında sürdürülmesi öngörülüyor.

Çalışma düzeni ve teknik ayrıntılar:

Sismik araştırma sırasında geminin kıç kısmından 8,7 kilometre uzunluğunda, toplam 6 ayrı kablo çekilecek. Bu ekipman hattı, denizde toplamda yaklaşık 600 metre genişliğe ulaşacak bir düzen oluşturuyor; bu nedenle geminin ani manevra yapması veya durması mümkün değil.

Bu teknik düzen nedeniyle geminin her yönden en az 6 deniz mili mesafeden geçirilmesi ve çalışma sahası yakınlarında balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması yetkililerce talep edildi. Yetkililer ayrıca ağ atılmaması ve gemiyle iletişim kurulması gereken durumlarda ilgili mercilerle temas edilmesini öneriyor.

Balıkçılar, kooperatifler ve alınan önlemler:

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 25 Eylül tarihinde çalışma bölgesine ilişkin koordinatların bölgedeki balıkçılarla paylaşıldığını ve gemi kaptanıyla görüşme yapıldığını aktardı. Mutlu, bölgeye ilişkin olarak 'Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin kaptanıyla bir iletişimimiz oldu. Trabzon Liman Başkanlığı ile de görüştük. 25 Eylül’de bu konuyla ilgili koordinatlar verildi ve bilgi paylaşımı yapıldı' dedi.

Mutlu, ilk etapta çalışmanın 70-80 mil açıkta yapılacağının iletildiğini belirterek, '70-80 mil açıkta çalışılacaksa bunun balıkçıya herhangi bir zararı olmaz' değerlendirmesinde bulundu. Ancak çalışmanın kıyıya yaklaştığı durumda balıkçılığın etkilenebileceğini vurguladı ve kıyıya yakın dönemlerde etkilerin Nisan ayındaki av yasağı dönemine göre daha az sorun oluşturabileceğine dair yapılan istişareleri paylaştı.

Kooperatif yetkilileri, balıkçı teknelerinin çalışma sahasından uzak durması konusunda bilgilendirme yaptıklarını; ayrıca Seyir Dairesi veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü aracılığıyla bölgedeki balıkçılara anons yapılmasının daha doğru olacağını ifade etti. Mutlu, bölgeye Türkiye’nin farklı bölgelerinden teknelerin gelip avcılık yaptığını belirterek bunun planlama açısından zorluk yaratabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer ve kooperatifler arasındaki temel hedef, hem yürütülen sismik çalışmanın güvenli ve aksaksız tamamlanması hem de balıkçıların faaliyetlerinden zarar görmemesinin sağlanması olarak öne çıkıyor. Çalışma sahasının seyrüsefer açısından oluşturduğu riskler ve alınan önlemler, bölgedeki deniz trafiği ile balıkçılık faaliyetlerinin koordinasyonuna bağlı olarak takip edilecek.

TÜRKİYE’NİN İLK SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, TRABZON AÇIKLARINDA PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA İLE SİSMİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.