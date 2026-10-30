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Bartın Üniversitesi ile Prizren Ukshin Hoti arasında akademik ortaklık

Bartın Üniversitesi ile Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında imzalanan protokol, eğitim, araştırma ve akademik hareketlilikte ortak projeler ve çalışmalar öngörüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın Üniversitesi ile Prizren Ukshin Hoti arasında akademik ortaklık

Bartın Üniversitesi ve Prizren Ukshin Hoti arasında akademik protokol

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefiyle Kosova’daki Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile kapsamlı bir akademik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, tarafların eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kapasitelerini ortak çalışmalarla geliştirmeyi amaçlıyor.

protokolün hedefleri:

İmzalanan anlaşma, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin eşgüdümlü şekilde yürütülmesini öngörüyor. Protokol kapsamında akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi, bilimsel bilgi ve yayınların paylaşılması ile eğitim alanındaki deneyimlerin karşılıklı aktarılması planlanıyor.

Ayrıca iki kurum arasında ortak konferans, panel, seminer, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi, uluslararası araştırma projeleri geliştirilmesi ve ortak proje önerileri hazırlanması da protokolün öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

rektorlerin değerlendirmesi:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla kurulan ortaklıkların bilimsel üretime, bilgi paylaşımına ve kültürel etkileşime önemli katkı sağladığını vurguladı. Akkaya, protokol sürecindeki yakın ilgisi nedeniyle Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdan Kervan'a teşekkür etti.

Taraflar, protokolün uygulanmasıyla birlikte eğitim programlarında zenginleşme, akademik hareketlilikte artış ve ortak araştırma çıktılarının güçlenmesini hedefliyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KOSOVA’DAKİ PRİZREN UKSHİN HOTİ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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