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Bartın’da gece baskını: 7 yasa dışı ses cihazına el konuldu

DKMP ekipleri, Bartın’da gece denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 elektronik ses cihazına el koydu; denetimler 7/24 sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:00

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın’da gece baskını: 7 yasa dışı ses cihazına el konuldu

Olayın özeti:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri, Bartın’da gece yürüttükleri orman denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan 7 adet elektronik ses cihazına el koydu.

Gece denetimlerinin kapsamı:

Denetimler, ekiplerin 7/24 esasına göre sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Özellikle gece saatlerinde yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılıkta kullanılan cihazların tespiti ve toplanmasına öncelik verildi.

biyoçeşitliliği koruma çalışmaları:

DKMP İl Müdürlüğü, biyoçeşitliliği korumak ve yaban hayvanlarının güvenli yaşamını sağlamak amacıyla sahadaki denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor; ekipler yasa dışı avcılıkla mücadeleyi öncelikli faaliyet olarak yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

BARTIN&#039;DA YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILAN 7 ADET SES CİHAZINA EL KONULDU.

BARTIN'DA YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILAN 7 ADET SES CİHAZINA EL KONULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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