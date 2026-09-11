Bartın'da gençleri suya çekecek üniversite ve kulüp ortaklığı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Kano Spor Kulübü arasında su sporlarına katılımı artırmak ve kano sporunun gelişimine katkı sağlamak üzere bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende taraflar, uygulamalı eğitimden organizasyon desteğine kadar farklı alanlarda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.

Protokolün kapsamı:

Taraflar tarafından imzalanan "Kano ve Su Sporları Alanında İş Birliği Protokolü", eğitim programları, sportif faaliyetler, organizasyon desteği ve kano sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik ortak projeleri kapsıyor. İmzayı atanlar arasında BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Bartın Kano Spor Kulübü Başkanı Orhan Sasa bulunuyor. Protokol, üniversite öğrencilerinin kano ile daha fazla buluşmasını sağlayacak uygulamalı eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesini öngörüyor.

Uygulama ve hedefler:

Protokolün hedefleri arasında sporcuların gelişimine katkı sağlamak, gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve Bartın'ın su sporları potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi yer alıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün Bartın'da su sporlarının geliştirilmesine ve gençlerin sportif yaşama daha fazla dahil olmasına katkı sunacağını belirtti. Taraflar, kısa ve orta vadede eğitimler, kamplar ve bölgesel organizasyonlarla iş birliğini somut adımlara dönüştürmeyi planlıyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE BARTIN KANO SPOR KULÜBÜ ARASINDA SU SPORLARINA İLGİNİN ARTIRILMASI VE KANO SPORUNUN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPILDI.