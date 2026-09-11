Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

Bartın'da gençleri suya çekecek üniversite ve kulüp ortaklığı

Bartın Üniversitesi ile Bartın Kano Spor Kulübü, su sporlarına ilgiyi artırmak ve kano sporunu yaygınlaştırmak amacıyla ortak protokol imzaladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın'da gençleri suya çekecek üniversite ve kulüp ortaklığı

Bartın'da gençleri suya çekecek üniversite ve kulüp ortaklığı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Kano Spor Kulübü arasında su sporlarına katılımı artırmak ve kano sporunun gelişimine katkı sağlamak üzere bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende taraflar, uygulamalı eğitimden organizasyon desteğine kadar farklı alanlarda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.

Protokolün kapsamı:

Taraflar tarafından imzalanan "Kano ve Su Sporları Alanında İş Birliği Protokolü", eğitim programları, sportif faaliyetler, organizasyon desteği ve kano sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik ortak projeleri kapsıyor. İmzayı atanlar arasında BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Bartın Kano Spor Kulübü Başkanı Orhan Sasa bulunuyor. Protokol, üniversite öğrencilerinin kano ile daha fazla buluşmasını sağlayacak uygulamalı eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesini öngörüyor.

Uygulama ve hedefler:

Protokolün hedefleri arasında sporcuların gelişimine katkı sağlamak, gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve Bartın'ın su sporları potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi yer alıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün Bartın'da su sporlarının geliştirilmesine ve gençlerin sportif yaşama daha fazla dahil olmasına katkı sunacağını belirtti. Taraflar, kısa ve orta vadede eğitimler, kamplar ve bölgesel organizasyonlarla iş birliğini somut adımlara dönüştürmeyi planlıyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE BARTIN KANO SPOR KULÜBÜ ARASINDA SU SPORLARINA İLGİNİN ARTIRILMASI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE BARTIN KANO SPOR KULÜBÜ ARASINDA SU SPORLARINA İLGİNİN ARTIRILMASI VE KANO SPORUNUN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTK Koleji ve Muğlaspor güçlerini altyapı için birleştiriyor
images

Vali Yamlı'dan öğretmenlere yeni dönem çağrısı
images

Çocuklara afet bilinci: oyunla öğrenme ve uygulamalı eğitim
images

Okul alışverişinde denetim vurgusu: sağlıklı ürün, adil fiyat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

TÜBİTAK BiGG ikinci çağrısını başlattı: mükemmeliyet mührü alan girişimlere yatırım desteği

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı