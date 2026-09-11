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Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: ESOGÜ'de genç hekimler için tören

ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde kayıtlı öğrenciler için düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy önderliğinde beyaz önlükler giydirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: ESOGÜ'de genç hekimler için tören

Beyaz önlük töreni ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti:

Tören, saat 10.00'da ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrenci yakınları hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy törenin anlamına vurgu yaptı.

Rektörün öğrencilerle paylaştığı mesaj:

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy konuşmasında, "Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan sevgili öğrencilerimiz, uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin sonunda her biriniz Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda yüksek puanlar aldınız ve tercihleriniz sonucunda da ülkemizin en iyi hekimlerini en donanımlı şekilde yetiştiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmeye hak kazandınız. Bu üstün başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek hekimlik mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz. 6 yılınızı disiplinli bir şekilde çok çalışarak ve belki çok yorularak geçireceksiniz fakat buradan mezun olduğunuzda ülkemize ve insanlığa faydalı olacak çok onurlu bir mesleğin birer neferi olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Rektör Gümüşsoy konuşmasının devamında öğretim üyelerinin rolünü ve ailelere yönelik beklentiyi vurguladı: "Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerimiz engin tecrübeleriyle sizlere çağdaş tıbbı her zaman eksiksiz ve kolaylıkla uygulamanızı sağlayacak mesleki bilgi ve yetenekleri kazandıracak ve sizleri en iyi şekilde yetiştireceklerdir. Kıymetli öğretim üyelerimize de bu vesileyle emekleri ve özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan bu pırıl pırıl gençlerin sevgili aileleri, Tıp Fakültemize böyle başarılı evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinizi kutluyorum. Bugünden itibaren evlatlarınız bizlere emanettir. Onların burada en yüksek kalitede eğitim görmeleri, hekimlik mesleğine en iyi şartlarda yetiştirilmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Beyaz önlüklerin giydirilmesi ve duygusal anlar:

Açılış konuşmasının ardından tören sırasıyla beyaz önlük giyme bölümüne geçti. İsimleri tek tek okunan öğrencilere önlüklerini Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve üniversite yetkilileri takdim etti. Önleğin giydirilmesi sonrası öğrenciler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Töreni izleyen veliler ve yakınları, yeni başlayan eğitim ve sorumluluk döneminin heyecanını ve gururunu yaşadı; salon, hem sevinç hem de duygusallık barındıran anlara sahne oldu. Program, akademik hayatın ilk sembolik adımı olarak öğrencilerin ve ailelerin belleğinde yer edecek şekilde sonlandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ&#039;NDE EĞİTİM GÖRMEYE HAK KAZANAN GELECEĞİN...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM GÖRMEYE HAK KAZANAN GELECEĞİN DOKTOR ADAYLARI, DÜZENLENEN TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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