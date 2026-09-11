İnönü'de hekimlik yolculuğuna ilk adım: beyaz önlük töreni

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, fakülte ve dekanlık temsilcileri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Dekan Aslan'ın mesajı:

Prof. Dr. Mehmet Aslan törende öğrencilere hitap ederek beyaz önlük töreninin salt bir kıyafet giyme merasimi olmadığını vurguladı. Aslan, öğrencilerin hekimlik yolculuğundaki ilk anlamlı adımlarına tanıklık ettiklerini belirterek bugüne kadar verilen emekleri takdir etti ve başarı diledi. Seçtikleri yolun insanı tanımaya, sağlığını korumaya ve sıkıntısını azaltmaya talip olmak anlamına geldiğini hatırlattı. Hekimliğin hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk taşıdığını söyleyen Aslan, akademisyenlere ve ailelere de seslenerek öğrencilerin yetiştirilmesinde oynadıkları rol için teşekkür etti.

Rektör yardımcısının vurguları:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, törene Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın tebrik ve iyi dileklerini ileterek konuşmasına başladı. Özer, hekimliğin sadece bir kariyer değil, insanlığa hizmet sorumluluğu olduğunu belirtti. Beyaz önlüğün umut, şifa, merhamet ve vicdanı simgelediğini ifade eden Özer, mesleğin bilgi ile hikmeti, bilim ile vicdanı, yetkinlikle merhameti birleştiren bir vazife olduğunu dile getirdi ve öğrencilere içten kutlamalarını iletti.

Törenin akışı ve sembolik an:

Konuşmaların ardından yeni hekim adaylarının isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Öğrenciler sırasıyla beyaz önlüklerini giydi; bu an, hekimlik mesleğine atılan ilk sembolik adım olarak katılımcılar tarafından karşılandı. Ailelerin gurur dolu bakışları ve akademisyenlerin temennileri eşliğinde tören, hem duygusal hem de resmi bir tören atmosferinde sona erdi.

Tören boyunca vurgulanan ana temalar; mesleğin etik sorumluluğu, akademik rehberliğin önemi ve ailelerin fedakârlıkları oldu. Dekan Aslan'ın öğrenciler için söylediği gibi, yeni dönemde öğrenciler önce Allah’a, sonra üniversiteye ve hocalarına emanet edilerek onların iyi birer hekim ve insan olarak yetişmeleri için kararlı bir destek sözü verildi.

Etkinlik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin genç hekim adaylarını mesleğin ilk resmi simgesiyle buluşturması ve topyekûn bir sorumluluk bilinci oluşturma hedefiyle tamamlandı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE BEYAZ ÖNLÜK HEYECANI