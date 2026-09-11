Barü'den iki takım TEKNOFEST 2026 finalinde

Bartın Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da finale taşındı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, farklı kategorilerde geliştirdikleri projelerle finale kaldı. Gençlerin teknoloji üretme ve yenilikçi fikirlerini pratiğe dönüştürmesini amaçlayan organizasyonda BARÜ'lü ekipler, mühendislik ve uygulama odaklı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Savaşan İHA yarışmasında Tunga Saye'nin başarısı:

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen Savaşan İHA Yarışmasının final etabına, BARÜ Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin kurduğu Tunga Saye Takımı damga vurdu. Kategoriye Türkiye genelinden 1032 takım başvurdu ve BARÜ ekibi, bu geniş başvuru havuzundan çıkarak ilk 42 takım arasına girmeyi başardı. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, danışmanları Arş. Gör. Şuheda Kaltakkıran yönetiminde İHA tasarımı, yazılım, elektronik sistemler ve otonom uçuş çözümleri üzerinde teorik bilgilerini sahada sınama fırsatı buldu.

Robotaksi-hazır araç kategorisinde şehir içi senaryoları:

Bunun yanında BARÜ'nün Bilim ve Teknoloji Kulübü ekipleri, Robotaksi-Hazır Araç Kategorisinde de finale yükseldi. 3 bini aşkın başvuru arasından seçilen BARÜ takımı, final etabına kalan 20 ekipten biri oldu. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu danışmanlığında Kocaeli Bilişim Vadisi Kampüsü'nde düzenlenen finalde araçların şehir içi ulaşım senaryolarındaki yeteneklerini sergiledi.

Her iki takım da üniversitede edinilen teorik alt yapıyı uygulamaya taşıdığını gösterdi; tasarım, entegre yazılım ve sistem testleri disiplinler arası çalışma gerektirdi. Öğrenciler, proje süreçlerinde takım yönetimi, saha uygulamaları ve sunum becerilerini de geliştirdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, iki takımın finale kalmasının üniversite için önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akkaya, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini projeye dönüştürmelerine destek verdiklerini, akademik danışmanlar Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu ile Arş. Gör. Şuheda Kaltakkıran'ın emeğinin değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca Bartın Üniversitesi olarak kurulan Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerin proje geliştirme, takım çalışması ve uygulama fırsatlarını artırmaya devam edileceği ifade edildi.

BARÜ'lü ekiplerin TEKNOFEST 2026'da gösterdiği performans, hem üniversitenin uygulamalı eğitim hedeflerini hem de öğrencilerin teknoloji üretme potansiyelini ortaya koyuyor. Finale kalan projelerin sonuçları, organizasyonun ilerleyen etaplarında netlik kazanacak.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE’NİN HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA FARKLI KATEGORİLERDE DÜZENLENEN YARIŞMALARDA FİNALİST OLARAK YER ALDI.